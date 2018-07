Si eres de los que tiran el líquido del yogur, lo estás haciendo mal

El yogur es de los alimentos más sanos bajo en calorías que podemos encontrar en el mercado: contiene calcio, potasio, magnesio y una importante dosis de vitamina B.

Eso sí, aunque comerlo sea algo rápido y sencillo hay que hacerlo bien. Probablemente seas de la gran mayoría que al destaparlo te encuentres con ese líquido blanquecino y lo acabes tirando por el desagüe antes de empezar a comerlo. ¡Mal hecho!

Este líquido es en realidad un suero formado por dos proteínas: alfa-lactoglobulina y beta-lactoglobulina, de un valor biológico elevado. Además es rico en fósforo (0.8 mg) y calcio (1,05 mg), minerales fundamentales para el crecimiento y para evitar descalcificaciones y osteoporosis.

Por otro lado, nuestros amigos de Cocinatis nos sugieren varios puntos a tener en cuenta a la hora de comer un yogur:

- No removerlo. Una de las características del yogur es su textura, si lo removemos pierde esta particularidad.

- No echarle azúcar. El yogur es uno de los alimentos menos calóricos y si le echamos un par de cucharadas para endulzarlo terminamos por comer un postre con alto contenido en calorías.

- Mejor un yogur entero a uno desnatado: Los conocidos como yogures desnatados o 0% sustituyen la materia grasa por otros edulcorantes y otras sustancias resultando al final un producto mucho menos natural.

- Un yogur se tiene que conservar en frío. No confundamos el yogur con otros postres lácteos que no necesitan conservarse en el frigorífico. Aunque el proceso de elaboración es similar al del yogur se les da un tratamiento final que inactiva la flora láctica responsable de la fermentación. Por tanto no tienen las bacterias y fermentos lácteos vivos que tanto benefician a nuestro organismo.