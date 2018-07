Plogging, o cuando el 'running' además ayuda a cuidar el medio ambiente

"No puedo pasar al lado de una botella de plástico y no recogerla. Me parece mal que una persona no sea responsable de su basura", asegura Emily Wright, una 'plogger' estadounidense, a The Washington Post.

El 'plogging' es la disciplina perfecta para los deportistas como Emily, comprometidos con el medio ambiente. Esta nueva modalidad deportiva aúna el hacer ejercicio con el respeto a la naturaleza. Cuando un 'runner' se encuentra un desperdicio, lo recoge y lo recicla. Entonces es cuando se convierte automáticamente en un 'plogger'.

Las calles del mundo están repletas de basura que se acumula en aceras y parques, así que los 'ploggers' lo que hacen es recogerla a su paso. Con ese pequeño gesto ayudan a combatir la suciedad en las ciudades. Además, agacharse a recoger los objetos tiene beneficios: combina correr con las sentadillas, así que por cada 30 minutos de ejercicio se podrían quemar alrededor de 300 calorías.

Esta nueva práctica llega desde Estocolmo, donde surgieron los primeros grupos de 'ploggers'. Rápidamente toda Suecia se contagió de este espíritu ecológico y ahora se practica en toda Europa, incluso en España. En Estados Unidos también ha generado multitud de adeptos.