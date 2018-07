Lo que no debes hacer en tus redes sociales después de una ruptura

Después de romper una relación, normalmente todo es tristeza y rencor. Nos pica la curiosidad y cotilleamos las redes sociales de nuestra ex pareja para comprobar si ha rehecho su vida con otra persona, pero quizá ésta no sea una práctica nada recomendable si lo que buscamos es pasar página de verdad. Desde ElSextante nos aconsejan seguir unas pautas para que nuestro comportamiento en Internet no deje en evidencia que estamos resentidos. ¡Toma nota!

NO SEAS INFANTIL

¿Has roto con tu pareja y no sabes qué hacer con las fotos que compartíais juntos? ¿Dudas entre bloquearlo o eliminarlo de Facebook, Instagram o Twitter? Tranquilo, todos tenemos las mismas dudas. Por eso, desde la web ElSextante nos dan siete recomendaciones muy útiles para no hacer el ridículo en las redes sociales tras una ruptura.

1. No le borres definitvamente

Si la ruptura ha sido muy traumática o conflictiva, eliminarlo puede ser la opción más sensata. Sin embargo, para la mayoría de relaciones que han terminado de mutuo acuerdo, es mejor seguir teniendo contacto (aunque sea solo online) para conseguir pasar página. Si te molesta ver sus fotografías en tu muro de Facebook, por ejemplo, puedes "silenciar sus publicaciones". Así no verás el contenido que comparte pero seguirá siendo "tu amigo". A la persona no le llega ninguna notificación por este "semibloqueo".

2. No elimines las fotos ni vídeos juntos

Al menos no durante las primeras 24 horas. Si lo borras todo de un plumazo puedes pensar que has perdido todo ese tiempo que habéis pasado juntos, pero no es así. La vida son etapas.

3. No escribas nada por despecho

¿Puede aportar algo bueno criticar a alguien en las redes sociales? Claro que no. Además, quedarás en evidencia y todos sabrán que esos comentarios son producto de tu ira y frustración. Ya no estáis juntos, y la mejor forma de olvidar es ser indiferente. Internet no es una plataforma para desahogarse, así que lo que necesitas es descargar tu rabia, llama a un amig@.

4. ¿Estado sentimental?

Si en tu perfil muestras esta información, no es necesario que la cambies inmediatamente. Está claro que en algún momento lo tendrás que hacer, pero deja que las aguas se calmen antes de desatar otra tormenta.

5. No publiques fotografías con tu nuevo ligue

Tratar de dar envidia con estas cosas es una actitud un poco infantil. Puede que te hayan hecho daño, pero no por eso debes de tomarte la revancha. Lo más maduro es esperar a consolidar esta nueva relación, y cuando hayas pasado página, publica y comparte lo que quieras.

6. No elimines a sus amig@s

Ninguno de vuestros amigos en común (o lo que has conocido gracias a él/ella) tiene culpa de lo que os ha pasado.

7. No le espíes continuamente

Estar curioseando continuamente su actividad en las redes sociales solo te provocará más dolores de cabeza. Ten autocontrol y evita estar siempre pendiente de sus estados. ¡Eres libre!