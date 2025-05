El motivo por el que Lola Índigo no quiere ser madre: "Me da pánico…"

Lola Índigo no tiene miedo a hablar. La artista de éxitos como La reina o El tonto suele sincerarse sobre temas personales durante sus entrevistas sin tener en cuenta las reacciones que puedan suscitar sus palabras en redes sociales. Por eso, recientemente se ha pronunciado sobre su deseo a no ser madre, tal y como ha desvelado en Nude Project Podcast.

Durante una conversación realizada en el Riyadh Air Metropolitano con los influencers Bruno Casanovas y Alex Benlloch, Lola Índigo explica que a sus 33 años no tiene ninguna intención de tener hijos. "Yo ahora, por ejemplo, tengo claro que la maternidad no la quiero. Me da pánico a muchos niveles, me da pánico el hecho de estar embarazada, me da pánico... o sea, pánico, ya me entiendes, que no lo quiero", dice.

La artista desvincula esta decisión a su carrera musical, ya que para ella su libertad personal está por encima de todo: "Simplemente no quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida. Yo busco la libertad en mi vida y yo siento que la libertad, cuando tienes una criatura a tu cargo, desaparece por completo".

En este sentido, Lola Índigo asegura que se refiere a la "full libertad, a coger una mochila e irme a tomar por culo sin depender de nada ni de nadie". Y concluye: "Mi objetivo vital es ser libre, siempre".

Reacciones dispares en redes sociales

El vídeo con estas declaraciones de Lola Índigo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, acumulando numerosas opiniones entre los usuarios de X (antes Twitter). Algunos entienden a la artista, mientras otros aseguran que cambiará de opinión en el futuro.

"Yo tengo cuatro hijos, son lo que más quiero y siempre supe que sería mamá, pero entiendo a esta chica perfectamente. Se ha sincerado consigo misma y está contando su verdad. No quiere ser madre, punto pelota. Cuando un señor no quiere ser padre, se le respeta al cien por cien, ¡a nosotras nos juzgan!", señala @Raquelstrr1.

Por el contrario, @GerarMoreno escribe: "No creo que sea una cuestión de libertad. Esa es la excusa. La realidad es el miedo a no estar a la altura. La responsabilidad del que se sabe irresponsable. La falta de compromiso con una vida. Ella no es libre, solo esclava de sus miedos.