Juanma se despide del #retoEuropaFM con agradecimientos

Ahora sí, el #retoEuropaFM llega a su fin y Juanma Romero ha querido dejarlo por todo lo alto. ¡Aunque cuidado! Que el reto termine aquí no significa que no se pueda continuar con la vida sana .

Juanma Romero lleva dos meses enteros sufriendo las reprimendas de Ernest The Fitness Boy, aunque parece que en las últimas semanas lo ha estado llevando mejor. El presentador de ¿Me Pones? ya domina la tabla de ejercicios que le enseñó su coach al principio del #retoEuropaFM e incluso aporta sus propias ideas basadas en su experiencia.

En este último vídeo blog, Juanma Romero ha querido dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible empezar este estilo de vida sana, en especial a Ernest y a nuestro compañero Lluís. De hecho, sus conversaciones y bromas sobre deporte y sobre cómo perder peso evolucionaron hasta convertirse en lo que es ahora el #retoEuropaFM. Juanma confiesa que él no quería apuntarse a un gimnasio y que no sabía cómo hacerlo para empezar a ejercitarse físicamente.

Cuando la propuesta ya estaba lanzada, se escogió a una persona que pudiera vincular a todos los oyentes y amigos para que se sumaran al #retoEuropaFM. Esta persona fue nuestro coach, Ernest The Fitness Boy, a quien le debemos todos los consejos y recomendaciones. Su energía y positividad ayudaron a Juanma a empezar y han conseguido que el locutor no abandonara y evolucionaba, como en la imagen que nos ha enviado de sus pasos diarios durante las semanas del reto. Es más, él mismo asegura que va a seguir y que está muy contento con sus progresos.

Así que ya sabéis, puede que el #retoEuropaFM finalice, pero Juanma va a seguir compartiendo sus experiencia deportivas, sus avances y su nuevo estilo de vida sana para que tú, si aún no te has sumado, también te apuntes. ¡Ha sido un placer estar estos dos meses contigo! Esperamos que hayas disfrutado con esta experiencia y que sigas sumándote a la vida sana. ¡A comerse el mundo que no engorda!