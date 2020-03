¿Qué debes hacer con tu mascota si das positivo en coronavirus?

En un momento en el que se le está pidiendo a la población que se quede en casa para no propagar el contagio por coronavirus, ir a lugares como el gimnasio no es nada recomendable. Pero eso no implica que no podamos seguir realizando actividad física en nuestras casas, a continuación os damos algunos tips para no pasarnos todo el día sentados en el sofá.

▶ El médico Pau Mateo publica un nuevo vídeo sobre el Coronavirus dirigido a los españoles