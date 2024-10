Qué es la vigorexia, el problema de salud detrás del físico de Miguel Herrán

El actor español Miguel Herrán es un referente el mundo de la interpretación. Con más de once millones de seguidores en Instagram, el malagueño no duda en mostrar su musculoso cuerpo a través de fotografías que superan el millón de "me gustas".

Detrás de su físico, se esconde una dura historia detrás, tal y como ha explicado el propio actor en algunas ocasiones. "Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban Conan The Barbarian por lo grande que estaba... y es que, al ser pequeño de estatura, siempre quise crecer a lo ancho. He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos", dijo.

Además, en una entrevista con El País de 2020, Herrán se sinceró y contó que ganó "cinco kilos de músculo" durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. "Ha habido épocas en lo que no lo he podido controlar", añadió.

Qué es la vigorexia

Esta vivencia del intérprete está relacionada con la vigorexia (o dismorfia muscular), un trastorno mental que afecta a la conducta alimentaria de la persona que lo padece. Esto puede provocar un exceso de ingesta de proteínas, carbohidratos o esteroides anabolizantes.

Según el psiquiatra Josep Maria Fàbregas Pedrell, "la persona con vigorexia tiene la creencia de que su cuerpo es insuficientemente musculado y que debe mejorar constantemente su apariencia". Esto le provoca una obsesión en cuanto al deporte, priorizando este a las relaciones sociales o, incluso, al ámbito laboral. El doctor destaca que "esta patología afecta principalmente a hombres de entre 18 y 35 años".

Según Josep Maria Fàbregas Pedrell, los síntomas de la vigorexia serían:

No parar de mirarse en el espejo.

Compararse con el cuerpo de otras personas.

Estresarse por no cumplir con las normas pautadas en el entrenamiento o la comida.

Priorizar el deporte al resto de aspectos vitales, como la familia, los amigos o el trabajo.

Que el ejercicio sea la parte central del día a día.

En cuanto a la principal causa de la vigorexia, el doctor señala que esta reside en "la idealización social y cultural del cuerpo masculino y femenino, que puede provocar que algunas personas desarrollen un complejo de inferioridad".

Se estima que alrededor de 700 mil personas sufren de dismorfia muscular en España, aunque este trastorno todavía no está considerado como una enfermedad.