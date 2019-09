Los farmacéuticos critican los consejos de "belleza" de algunas blogueras

Los farmacéuticos advierten que muchas influencers, como María Pombo o Paula Gonu, recomiendan productos y lo hacen sin conocimientos médicos y utilizan fármacos y no cosmética.

Es habitual que las blogueras compartan sus trucos de belleza, cómo se maquillan o se peinan, y los productos que utilizan para cuidarse. Sin embargo, esto es algo que a los farmacéuticos no les gusta mucho, ya que en muchas ocasiones estas chicas recomiendan medicamentos o no cosmética.

Por esta razón, el usuario de Twitter @Farmaenfurecida ha advertido del peligro de este tipo de publicaciones y lo ha hecho con un hilo en el que recopila "a todos los influenseres y blogueras que promocionen el consumo de medicamentos".

Entre estas personas, con miles de seguidores y sin conocimientos médicos que aconsejas fármacos, está María Pombo. La joven utiliza "Eridosis como si fueran toallitas limpiadoras", pero es un antibiótico para el tratamiento del acné y se necesita receta médica. En un vídeo en su canal de Youtube [minuto 1:21], la influencer explica que después de probar este producto "el grano estaba seco".

Pero María Pombo no es la única que hace un uso inadecuado de Eridosis y además lo promociona, Paula Gonu también ha hablado del medicamento en uno de sus vídeos [minuto 2:53h]. Asimismo, la bloguera catalana confiesa que no fue su dermatóloga la que le recetó el fármaco, si no su vecina "que su padre es médico".

Este no es el único medicamento que las influencers recomiendan a sus seguidores. También hay las que hablan de cómo hay que tomarse ansiolíticos o relajantes musculares.

<<Si os tenéis que tomar esas pastillas (Frenadol) que sea por la noche porque son más fuertes que el Orfidal>> Ana Moya, 300k seguidores. pic.twitter.com/9y8Hiz6pqC — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) September 16, 2019

Ante esta situación, personas relacionadas con la salud han escrito mensajes dirigidos a los fans de estas chicas para que no sigan estos consejos y, si tienen algún problema de salud, que lo consulten con su médico o farmacéutico.