El drama personal de Paula Gonu: "No quiero fingir"

Con 1,6 millones de suscriptores en Youtube y 1,9 en Instagram, Paula Gonu se ha convertido en una de las youtubers españolas con más comunidad y recorrido en la web de los últimos tiempos. La influencer procura mantener a sus fans al tanto de su día a día, pero de un tiempo a esta parte Gonu se ha distanciado de las redes. Y el motivo no es otro que el difícil momento personal por el que está atravesando.

La influencer ha grabado un vídeo titulado 'explicaciones' en el que se sincera y comparte sus preocupaciones, un mundo interior que pocos influencers muestran. "Bien del todo no estoy, pero quiero hacer lo posible para estar bien y estar yo mejor conmigo misma", dice, reconociendo que hace tiempo que no muestra en las redes sociales toda la realidad que hay detrás.

"Alex y yo no estamos bien", confiesa. La joven acostumbra a compartir viajes, fotos y emotivos mensajes con su pareja, el también influencer Alex Chiner. "Alex y yo seguimos juntos pero estamos en un punto que no sabemos qué hacer, qué va a pasar. Hay un daño que no nos deja ser lo que nos gustaría el uno con el otro", aseguraba.

"Esto me está afectando muchísimo y es una de las razones por las que me he apartado de Instagram. No quiero fingir algo que no está pasando en mi vida. Últimamente se estaban torciendo las cosas, ocultando los problemas que hay detrás. Yo no estoy bien en mi día a día, intentando afrontar mi realidad", confesaba.

