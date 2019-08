Los 5 lugares más refrescantes para tener sexo en verano

Cuando el calor aprieta, el sexo se puede convertir en un verdadero maratón. Las altas temperaturas y los grandes esfuerzos no son muy compatibles, así que toma nota de los mejores (y más fresquitos) lugares para gozar este verano.

El verano provoca que suba la temperatura, pero no solo en la ciudad: también en la cama, en la playa... ¡El sexo apetece más! Esto no tiene solo una explicación científica, tiene cuatro, pero hoy no hablaremos de ellas... ¡Hablaremos de las mejores ubicaciones para el sexo veraniego sin morir en el intento!

1. La playa

Un clásico. El atardecer, la brisa del mar, el sonido de las olas... Las playas a última hora del día son un lugar extraordinario para dar rienda suelta a la pasión. Eso sí, cuidado con la arena... ¡Y los mirones!

2. Un cámping

Una tienda de campaña en medio de la montaña o una caravana cerca del mar pueden ser lugares idílicos para olvidar el estrés y el tráfico de la ciudad. Una ubicación inmejorable para despertar los sentidos y el lado más salvaje.

3. Ducha

La ducha, ese refugio para los que tienen que aguntar los días de verano atrapados en la ciudad mientras el resto del mundo disfruta de las vacaciones. Daos un remojón juntos para olvidar el calor del apartamento y el sonido del ventilador... ¡Refréscate!

via GIPHY

Las piscinas privadas puedes ser un lugar perfecto para las caricias, los arrumacos, el tonteo... Los preliminares bajo el agua pueden ser de lo más excitantes así que ya sabes... ¡Al agua patos!

5. Jardín

Bajo la luz de las estrellas. El jardín de casa puede ser la solución si a la hora de tener sexo empezamos a sudar y morirnos de calor. ¡Ve a donde sople un pelín de brisa fresca!

via GIPHY