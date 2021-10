¿Por qué es bueno el sexo cuando estás con la regla?

Existen infinidad de creencias asociadas a la menstruación: “no te bañes”, “no hagas mayonesa” y, por supuesto, “no tengas relaciones sexuales cuando estés con la regla”. Todas, falsas.

Como explica la psicóloga y sexóloga Laura Morán, "esto se debe a la desinformación en torno a la menstruación porque vivimos en una sociedad centrada en lo masculino y donde todo lo que tiene que ver con la salud femenina se ha investigado muy poco hasta ahora".

Morán también matiza que al ser un proceso relacionado con la sangre, la menstruación provoca bastante aprehensión. “Esto, unido al desconocimiento, hace que la menstruación sea denostada socialmente”, añade, “incluso muchas mujeres y personas que menstrúan lo sienten como algo sucio, cuando no lo es”.

Por estos motivos, vincular la menstruación con una práctica de placer positiva como es el sexo puede resultar complicado, pero nada más lejos de la realidad porque, “aparte de que menstruar es un proceso natural que debería verse así, mantener relaciones sexuales o masturbarnos durante esos días tiene múltiples beneficios”.

Los beneficios del sexo durante la menstruación

El primero de estos beneficios es el bienestar que produce el placer sexual. “Está demostrado que las relaciones sexuales y la masturbación son prácticas saludables, ¿por qué vamos a privarnos de ello durante la menstruación?”, se pregunta la sexóloga.

La excitación y el orgasmo producen un efecto analgésico que puede aliviar los dolores menstruales. “Aunque la regla no debería de ser dolorosa, otro mito asociado, si hubiera alguna molestia se podría reducir teniendo relaciones o con la masturbación”, apunta Morán, y explica que “el orgasmo produce unas reacciones químicas en el cerebro que elevan los niveles de analgesia”.

La menstruación puede servir también como un lubricante natural que se suma a la lubricación que siempre se produce con la excitación. También puede darse un incremento del deseo sexual durante el periodo de menstruación, aunque como aclara la experta, “esto puede variar según la persona, y suele estar condicionado por la propia práctica: a medida que nos vamos excitando, crece ese apetito sexual”.

Sexo, regla y también posible embarazo

Por lo tanto, se puede tener relaciones sexuales mientras se menstrua sin ningún problema. “Principalmente tienes que querer, sabiendo que no es ningún impedimento, aunque no siempre te puede aparecer, esto también hay que tenerlo en cuenta”, apunta Morán, que también recuerda que las relaciones sexuales no solo se basan en el coito.

“Y si se mantiene una relación coital, hay que asumir sin mayor preocupación que el pene o el preservativo saldrán manchados de sangre”, añade. “Si preferimos que el flujo no esté presente, podemos usar un tampón o una copa o esponja menstrual, y ampliar nuestro abanico de formas de disfrutar”.

"Las vaginas son como los hornos pirolíticos, se limpian solas"

La sexóloga desmiente también otra leyenda urbana relacionada con la higiene vaginal. “A menudo se recomiendan duchas vaginales para las relaciones sexuales con menstruación o sin ella. Yo suelo bromear para desmontar este mito: las vaginas son como los hornos pirolíticos, se limpian solas. No hay que utilizar ninguna jeringuilla con agua, ni lavado con un chorro a presión; lo que hay que lavar es la vulva, la parte exterior, pero como limpias cualquier otra parte del cuerpo”, explica.

Por último, Morán recuerda que mantener relaciones sexuales durante la menstruación no evita embarazados no deseados.

“Mucha gente piensa que con la regla no te puedes quedar embarazada, pero no es así. Aunque es más probable quedarse embarazada los días de ovulación, que son a mitad del ciclo, somos fértiles todos los días del año, de modo que hay que usar protección de la misma forma aunque estemos con la regla”, concluye.