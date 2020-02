El uso de mascarilla para protegerte del coronavirus no es eficaz con barba

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que las únicas personas que deben usar mascarillas para protegerse del coronavirus son aquellas que tengan síntomas, las que ya están infectadas, sus familiares y el personal sanitario. Sin embargo, llevar barba, bigote o patillas no garantiza su eficacia , ya que la mascarilla debe quedar ajustada al rostro.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no recomienda el uso de la mascarilla para protegerse del coronavirus y expone que solamente deben usarla aquellas personas que tengan síntomas.

Asimismo, también advierte que estas mascarillas pueden no ser eficaces si la persona lleva barba, bigote o patillas porque no queda totalmente sellada. Y es que el vello facial no es un filtro natural, que las partículas del aire pueden acceder a las vías respiratorias.

De esta manera, CDC recomienda que las personas con barba que deban utilizar mascarilla, tienen que tener en cuenta que el vello debe ser corto y tiene que caber bajo la mascarilla, para que esta quede perfectamente ajustada.

En las redes sociales, se ha hecho viral una imagen que muestra cómo debe llevarse la mascarilla correctamente. Además, el ministerio de Sanidad recomienda que, en caso de querer usar mascarilla, se utilice el modelo FFP2 (N-95).

CORONAVIRUS EN ESPAÑA

La llegada del Coronavirus a España ha provocado que se agoten las existencias de mascarillas en las farmacias de todo el país. Ante esta situación de alarma, las autoridades sanitarias han explicado que únicamente deben usar mascarilla aquellas personas que estén contagiadas, las que tengan síntomas, sus familiares y el personal médico.

A través de las redes sociales, varios usuarios que trabajan en centros hospitalarios han pedido calma. Entre ellos, el enfermero Héctor Castiñeira, @EnfrmraSaturada, que ha publicado: "Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus). Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria".

Entre los afectados por el coronavirus en España está Kike Mateu, el periodista de laSexta que ha hablado sobre su estado de salud en 'Jugones'.