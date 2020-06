La foto que no debes poner de fondo de pantalla en tu móvil, podría bloquearlo: "Si te pasan esta foto, ignórala"

Ice Universe es un conocido tuitero chino que dedica sus redes sociales a la divulgación de novedades sobre tecnología e informática. Él ha sido quien ha advertido del peligro de poner una foto que circula por la red como fondo de pantalla del móvil.

Según comenta el experto, muchos teléfonos móviles se quedan bloqueados cuando la imagen se utiliza como fondo de pantalla, sobre todo si se trata de la marca Samsung o Google Píxel. "Nunca pongas esta fotografía como fondo de pantalla, especialmente si eres usuario de Samsung. ¡Hará que tu teléfono se bloquee! Si alguien te envía esta foto, simplemente ignórala", advierte el tuitero.

Aunque en un principio desconocía porqué pasaba esto, otro usuario ha advertido que puede que se trate de una incompatibilidad de formatos a la hora de que el teléfono móvil lea el espacio de color que utiliza la foto. La fotografía utiliza el espacio de color RGB, un formato que el sistema Android 10 no es capaz de descodificar, por eso el teléfono se bloquea al intentar leerla y convertirla.

