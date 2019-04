Instagram podría eliminar el contador de 'likes' de las fotos

¡¡Cuidado influencers, llega vuestra peor pesadilla!! Instagram planea cambiar la usabilidad de la aplicación favorita de los jóvenes y, entre sus novedades, la empresa podría suprimir el contador de 'me gusta'.

¿Te has fijado que los vídeos de Instagram no cuentan ni enseñan el número de likes, sino de reproducciones? Pues algo así puede pasar con las fotografías, el contenido que más se publica en la red social de Facebook.

Esta novedad, que todavía no se ha puesto en marcha de manera oficial, ha sido descubierta por la experta en tecnología Jane Manchun, y la empresa ha confirmados sus pesquisas. De momento, el Instagram sin contador de likes solo se puede ver en una versión beta. "Instagram está probando a ocultar las audiencias de los contenidos", escribía la joven en su cuenta de Twitter.

Instagram quiere que sus usurios "se enfoquen en lo que se comparte, no en cuántos likes tiene una publicación". Solo el usuario que haya publicado su propia foto podrá ver el número de likes, sus seguidores (y no seguidores) no.

La potencia de las redes sociales y la aparición del concepto 'marketing de influencers' ha llevado a numerosas y grandes marcas a contar con blogueros para que promocionen sus productos. Sin embargo, muchos de estos 'influencers' acumulan seguidores que no son reales, sino 'bots' comprados online a precio de saldo. Un engaño que perjudica tanto a marcas como a usuarios, que viven una realidad engañosa.

"Explorar formas de reducir la presión en Instagram es algo en lo que siempre estamos pensando", han asegurado desde la empresa.