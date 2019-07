Nokia reinventa sus dos teléfonos más míticos: se venden por 13 y 39 euros

¡Llega el móvil perfecto para llevar a la playa! Nokia ha vuelto a los años 90 , con un teléfono pequeño y con teclas: la cuarta generación del Nokia 105. Con este modelo, que solamente cuesta 19,90 euros , conseguirás desconectar, ya que no tiene acceso a Internet .

Nokia ha querido volver a los años 90 donde los teléfonos eran mucho más pequeños y tenían teclas. La marca de telefonía móvil ha presentado la cuarta generación del Nokia 105 y con un precio de 19,90 euros con impuestos incluidos.

Este es el elemento perfecto para desconectar y solamente recibir o hacer llamadas en caso de emergencia, de manera que no podrás consultar los correo, ni las redes sociales.

La marca finlandesa está con los últimos detalles de la producción del teléfono que no puede ser más minimalista, su aspecto recuerda a otros modelos de la misma marca, como es el caso del Nokia 3310 o el Nokia 8210 de 1,77 pulgadas. El móvil tiene una mini pantalla si la comparamos con las 6,5 pulgadas del iPhone XS Max o del Smasung Galaxy s10+.

Este nuevo Nokia 105 y Nokia 220 4G no se conecta a internet, no tiene pantalla táctil ni le hace falta, pero si que puedes llamar, escribir mensajes o navegar entre los menús. Además, el Nokia 105 cuenta con una batería de larga duración, de hasta cuatro días de autonomía entre cargas en modo stay by (14 horas para poder hablar) y, también viene con clásicos juegos como el snake o tetris, entre otros.

Nokia 105 / HMD Global

Con este nuevo móvil parece que hayamos viajado en el tiempo 20 años atrás, pues únicamente sirve para mandar SMS y hacer llamadas. Su memoria puede almacenar hasta 500 mensajes de texto y 2.000 contactos, elemento más que suficiente para ir a la playa.

El Nokia 103 se podrá adquirir a partir del mes de agosto en Europa a un precio de 13 euros y en varios colores azul, rosa y negro.

El Nokia 220 4G llegará a mediados de agosto en azul y negro a un precio de 39 euros.