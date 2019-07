¿Qué hacer cuando se retrasa un vuelo? Tienes derecho a una indemnización

En las últimas horas se han producido cancelaciones y retrasos en El Prat por la huelga del personal de tierra de Iberia y la intensa lluvia . Por una parte, la compañía aérea asegura que se han operado con normalidad 102 vuelos, aunque desde AENA confirman que se han tenido que cancelar 62 , que tenían que llegar o salir desde Barcelona. Asimismo, los pasajeros tienen derecho a una indemnización si la compañía aérea cancela o retrasa el vuelo, aunque por cuestiones meteorológicas no es posible reclamar.

Llega el verano y los aeropuertos se llenan de pasajeros que dejan su ciudad para disfrutar y descubrir mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, los retrasos en los vuelos afecta a muchos pasajeros, que tienen derecho a recibir una indemnización por parte de la compañía aérea.

Antes de reclamar debes tener claro si puedes hacerlo, ya que solamente es posible si el retraso es de al menos 3 horas. Además, la indemnización, que puede ser entre 250 y 600€, puede variar según la distancia del vuelo.

Por otra parte, también es importante que la aerolínea tiene la obligación de cubrir la asistencia alimentaria, el alojamiento y un transporte alternativo para llegar al destino.

Asimismo, existen muchas otras circunstancias en las que los viajeros no pueden hacer nada. La ley indica que no se puede reclamar si el retraso es por un motivo ajeno a la compañía, como las huelgas de controladores, los atentados o las condiciones meteorológicas, aunque en este caso debe establecerlo las autoridades aeroportuarias por temas de seguridad.

Cualquier persona puede conocer sus derechos como pasajero y las obligaciones de las compañías aéreas en el Reglamento de la Unión Europea. Así que si te encuentras con una huelga del personal de la aerolínea o una avería en el avión, sí que puedes realizar una reclamación.

También es importante que sepas que para iniciar una solicitud y optar a una indemnización, debes guardar el recibo del billete y sobre todo, la tarjeta de embarque. Y, no pierdas los tickets de los gastos que has realizado a causa del retraso, como por ejemplo, la factura del hotel, las llamadas telefónicas, la comida o el billete que has tenido que comprar para poder llegar a la escala que tenías programada.

Además, lo mejor es que tengas pruebas gráficas, así que haz fotos y graba todo aquello que luego pueda ayudarte a hacer la reclamación y a demostrar lo ocurrido: la información que te da la compañía aérea o la de las pantallas del aeropuerto, como por ejemplo el motivo del retraso o de la cancelación.

Por último, no firmes ni aceptes ninguna oferta que te proponga la compañía, porque de esta manera perderás tus derechos como pasajero. Además, si el retraso es superior a cinco horas, puedes decidir si hacer una cancelación o seguir esperando.