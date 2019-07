El vello femenino ya no se esconde: la depilación es solo una opción

Por fin vemos una campaña publicitaria en las que las mujeres salen sin depilar , pero la marca Billie no es la primera vez que lo hace. Su objetivo es potenciar la publicidad real, enseñando a las chicas que aparecen en él de la forma más natural.

El estereotipo de belleza femenina ha cambiado bastante estos últimos años. Cada vez va siendo más normal el ver a mujeres sin depilar, como es el caso de Amaia, ganadora y ex concursante de OT 2017. Ella se ganó el cariño del público no solo por su voz y su talento, sino también por su forma de ser, tan espontánea y natural. Amaia fue una de las pioneras en defender la belleza femenina, presumía de ir por la calle sin depilar. Ella misma decía que "el ir totalmente depilada ya no es una obligación". Al igual que hay otras celebrities que prefieren ir sin un solo pelo, hay otras que están orgullosas de poder lucirlo.

Ya no es un tema tabú, el pelo en las ingles tampoco es un problema para disfrutar de estos días de playa y piscina con amigos. La naturalidad de la belleza femenina a día de hoy es algo que ha traspasado las pantallas, hasta llegar a la publicidad. Ahora los anuncios quieren que sean de lo más natural y que las intérpretes salgan sin depilar, es otra forma de demostrar que el producto es eficaz al 100%.

La marca de maquinillas depilatorias Billie ha sacado por segundo año consecutivo un spot publicitario en el que quiere impulsar a las mujeres que no tienen por qué estar depiladas de manera obligatoria.