UNGÜENTO PARA ALIVIAR LA TOS

“Mamá, mañana no podré bailar, me cuesta respirar”. ¿Quién no recuerda ese anuncio en el que una madre aplicaba Vicks VapoRub en el pecho de su hijo para curarle el constipado? Pues bien, esa cajita azul que se volvió imprescindible en las mesillas de noche de niños y niñas en los 90 sirve para muchas más cosas que para aliviar la tos. ¡Toma nota! Eso sí, recuerda no aplicarlo nunca en niños menores de 2 años sin consultar antes con un médico .