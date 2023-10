Tras 10 años intentando entrar en La Voz, Andrea cumple su sueño gracias a Malú

Andrea Duke no solo es una gran fan de la música y le encanta cantar, también es una gran seguidora de La Voz.

La concursante acudió hace un par de programas como público y además de bailar con Fonsi, recibió una gran noticia de la mano de su marido y Eva González, y es que lo sueños se cumplen: después de 10 años intentando entrar al programa, Andrea por fin estaban en las audiciones a ciegas de La Voz.

La talent no cabía en sí de la emoción, y le dieron una semana para prepararse, tiempo más que de sobra para preparar una increíble versión en spanglish de What You’re Made Of de Lucie Silvas, con la que ha conquistado el corazón de Malú.

Andrea ha demostrado su talento muy cómoda sobre el escenario y, sobre todo muy feliz, pero cuando la coach se ha dado la vuelta su mirada y su expresión ha cambiado por completo.

"He sentido una arena en tu voz", le ha confesado Malú a su nueva integrante una vez ha terminado su actuación, algo especial que ha hecho que no pudiese dejar pasar la oportunidad de tenerla en su equipo.

¡Dale al play y revive el sueño cumplido de Andrea!