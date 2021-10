Abril Zamora es actriz y guionista. Es su carta de presentación. La catalana no quiere ser referente trans ni quiere que la definan por su condición sexual, aunque defiende que es importante estar en los sitios. "Me gusta ir como persona trans sin hablar de la transexualidad porque creo que es el siguiente paso para la integración ", ha dicho durante su visita este miércoles a El Hormiguero , muy celebrada por su reflexión sobre la felicidad .

NO QUIERE SER UN REFERENTE TRANS

Te interesa Abril Zamora: su pareja y las series en las que hemos visto a esta actriz y activista trans

La actriz y guionista Abril Zamora no quiere ser referente LGTBIQ+ ni quiere que la definan por ser trans, pero sabe que tiene que ir a los actos públicos.

"Muchas veces no me apetece, odio y a los estrenos pero digo, 'tienes que ir, estúpida'. Ve allí, ponte ahí, que te vea la gente... Me gusta estar en los sitios como persona trans sin hablar de la transexualidad porque creo que es el siguiente paso para la integración", ha asegurado este miércoles durante su visita a El Hormiguero, donde ha hablado con Pablo Motos sobre el paso de gigante que supone para una persona trans conseguir el DNI (en su caso con su nombre de mujer) y lo duro que es ese proceso.

"Fue muy importante tener mi propio DNI como mujer porque a nivel legal era una putada. Cuando tenía mi DNI de antes era una movida coger un avión, ir al banco... Era una movida superescandanlosa y eso da mucha inseguridad", ha confesado la intérprete antes de reflexionar: "¿Quién es nadie para decir quién soy o dejo de ser? Yo soy una mujer y ¿por qué el Estado tiene que impedir que tenga un DNI donde ponga esto?".

Zamora recorrió "un camino muy lento y muy frustrante" hasta llegar a tener el DNI con su nombre actual. "Cuando me lo hice necesité un certificado psiquiátrico, luego tuve que estar dos años en hormonas cuando hay muchos trans que no pueden hormonarse... y es injusto que tenga que pasar por ese proceso para conseguir un DNI", ha sentenciado.

La felicidad de Abril Zamora

Abril Zamora habla con la sonrisa dibujada en la cara. No oculta su felicidad, pese a que sabe que hay gente a la que le molesta la felicidad de los demás.

"Me parece sorprendente que a la gente le importe lo que hagan los demás en su casa, en su vida, con quién se acuesten, su identidad de género...", ha dicho sobre este tema, sobre el que luego ha lanzado una reflexión: "Si me ves feliz y te está molestando ve al psicólogo porque tienes un problema realmente". "El sentido común debería impedirte hacer según qué cosas frente a los demás ¿A quién le importa lo que yo soy, con quién me acuesto? Es muy raro..."