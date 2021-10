Abril Zamora: su pareja y las series en las que hemos visto a esta actriz y activista trans

Aunque su rostro haya comenzado a popularizarse hace relativamente poco, Abril Zamora lleva años siendo una artista multidisciplinar. Trabaja como actriz, guionista, directora y ha publicado varios libros del universo Élite, serie donde ha trabajado también de guionista. Nació en Barcelona en 1981, tiene 39 años.

Se trata de una de las creadoras más importantes del momento. Suya es Señoras del (h)AMPA y no son pocas las series en las que la hemos visto, aunque muchas veces con pequeños papeles. Los Serrano, Los hombres de Paco, Hospital Central y La que se avecina son algunos ejemplos.

Su papel más importante llegó gracias a Luna, un personaje de la serie Vis a Vis que le ayudó a ganar el premio a Actriz Revelación de la Unión de Actores y Actrices.

En Netflix la hemos visto en El Desorden que Dejas, otra de las ficciones que han marcado un antes y un después en su carrera. "Es el primer papel en el que no pone trans por ningún lado, me llamó Carlos Montero (el creador) porque quería", contó en una entrevista en yu, No te pierdas nada.

Con Sophia Loren ha protagonizado la película 'La vida por delante', disponible en Netflix, algo que supuso un verdadero reto para ella, ya que no sabía italino y el rodaje era en este idioma. "Hay que echarle morro a la vida, me insistió el director y mis repres... Y se puede", contó. "Al fin y al cabo somos actores, tenemos que mentir y trampear".

El director Edoardo Ponti, en el set de rodaje de 'La vida por delante' junto a Abril Zamora y Sophia Loren // NETFLIX

Referente LGTBIQ+

Con su testimonio de vida, Abril Zamora se ha convertido, sin buscarlo, en un referente para el colectivo transexual. A pesar de lo difícil que puede ser encontrar trabajo en una industria tan exigente, la actriz nunca se ha rendido. "Me gustaría que se llamara a un actor o una actriz para cualquier papel, independientemente de si es trans o no. Sólo porque creas que pueda interpretar al personaje", dijo a El Español.

"Fui Abel y ahora soy Abril. ¿Borrar el pasado? Para nada. De lo que fui, soy la mujer que ahora habla contigo", contó a la periodista Rosana Lakunza para el diario Deia.

A sus 39 años, Abril no reniega de quién es pero desearía no tener que dar tantas explicaciones, igual que Carlos Montero no las dio cuando la llamó para hacer el papel de profesora de instituto en El Desorden que Dejas. "Lo que ha hecho Carlos Montero es saltarse varios capítulos. Ha dado un salto demasiado alto, pero por desgracia eso no pasa normalmente. Sé que estamos en el camino correcto, y que va a pasar cada vez más, y eso me da esperanza, pero cuando a una actriz trans le dan un personaje en una serie es porque pone una acotación que ese personaje es trans", añadió en El Español.

Su pareja

Aunque no acostumbra a dar detalles de su vida privada, Abril mantiene una relación sentimental con el artista Jose Real Art, con el que ha compartido románticas imágenes en su cuenta de Instagram.