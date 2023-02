Actores con demencia que, como Bruce Willis, tuvieron que dejar su carrera en el cine antes de tiempo

Fue hace un año cuando Bruce Willis anunciaba su retirada del mundo del cine. Hizo público que sufría afasia, un trastorno del lenguaje, pero ahora su familia ha explicado en un comunicado que el intéprete de La Jungla de Cristal tiene un diagnóstico más reservado todavía: pardece demencia frontotemporal.

"Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, conocida como FTD", asegura en su cuenta de Instagram su Rumer Willis, hija mayor del actor y de la actriz Demi Moore.

La demencia frontotemporal (FTD, por su siglas en inglés) afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla. Entre los síntomas más destacados pueden aparecer también cambios importantes en la personalidad y el comportamiento, además del juico, la conducta o la previsión.

Durante casi cuatro décadas Willis ha protagonizado numerosos éxitos empezando por Die Hard (1988) y sus secuelas y otros títulos como Armagedón (1998) o El sexto sentido (2001). Ha conseguido un Globo de Oro -ha sido nominado cinco veces a esos premios- y un Emmy de tres candidaturas.

Pero Bruce Willis no es el primer intérprete que termina su carrera de manera abrupta por un diagnóstico médico. Otras grandes figuras del cine han tenido que decir adiós a la vida pública por problemas médicos.

Ronald Reagan padecía Alzhéimer

El alzhéimer de Ronald Reagan comenzó cuando aún ocupaba el Despacho Oval. Ronald Reagan fue protagonista de films como Love is in the air o The killers pero también presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1986.

Cuando le dagnosticaron alzheimer abanderó una campaña de concienciación en 1994 que ayudó a reducir el estigma y ampliar la investigación. Murió en junio de 2004 a los 93 años después de padecer la enfermedad durante 10.

Ronald Reagan // Getty

Robin Williams y la demencia con cuerpos de Lewy

El 11 de agosto de 2014 Robin Williams se ahorcó. Su suicidio conmocionó al mundo, pero su vida personal se había convertido en una lucha constante sus últimos años. La autopsia confirmó que aquel fatídico día no había tomado ni alcohol ni drogas y llegó a una conclusión muy reveladora: el actor sufría demencia con cuerpos de Lewy.

La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno cerebral agresivo e incurable que tiene un riesgo asociado al suicidio. Es una de las causas más comunes de demencia en personas mayores y es una enfermedad progresiva.

Los síntomas suelen ser cambios en la cognición, el sueño y el comportamiento, pues esta enfermedad afecta a las partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. Por lo que esta enfermedad puede llegar a perjudicar la vida diaria y sus actividades.

Robin Williams // GTRES

Sean Connery sufría demencia senil

El eterno y original 007 fallecía en el año 2020 a los 90 años de edad. El actor, uno de los grandes intérpretes y galanes del cine, dejaba un legado cinematográfico inmenso. Llevaba retirado desde 2003, cuando participó en La liga de los hombres extraordinarios. Fue su mujer la que poco después de su muerte contó al Daily Mail que sufría una demencia senil severa.

"Ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse él solo. Al menos, murió mientras dormía y fue muy pacífico. Simplemente se apagó. Es lo que quería. Irse sin hacer ruido", escribió en el medio británico.