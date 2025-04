La actriz Olivia Molina: hija y nieta de artistas y conocida por series como 'La valla' y 'Física o química'

La Familia Molina es uno de los grandes clanes artísticos de nuestro país: Antonio Molina conquistó con su voz la escena musical de su tiempo, mientras que su hija, Ángela Molina, se convirtió en un icono de la pantalla. Ahora sigue el legado familiar Olivia Molina, actriz multidisciplinar.

Nacida en Ibiza en 1980, la actriz de 44 años lleva el arte en las venas gracias a su madre y su abuelo, y se crio con talento y creatividad a su alrededor. Así, lleva décadas en la industria audiovisual, y continúa recopilando proyectos.

La familia de Olivia Molina

Antonio Molina se convirtió en una eminencia de la copla y el flamenco en los años 50, además de actuar también en el cine. Todos recordamos canciones como Soy minero y Cocinero, cocinero, que forman parte de nuestra historia. Por su parte, Ángela Molina es conocida por grandes títulos del cine como Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel, Carne trémula de Pedro Almodóvar y un sinfín de producciones que le hicieron ganar el Goya de Honor en 2021.

Por todo ello, Olivia es muy consciente de la familia de donde proviene y del legado que han dejado. En la revista Diez Minutos, Olivia habló de cómo ve a su madre: "Es una profesional y una mujer increíble. Tiene una conciencia y un amor por la vida y por su trabajo muy auténtico y una manera de relacionarse con los demás muy peculiar y muy generosa. La adoro".

De ella ha heredado su pasión por la profesión y su visión de la vida. No obstante, crecer con tanto talento en su vida no siempre fue algo positivo para ella, y así lo reveló en una entrevista en El País: "Tener unos estándares familiares tan altos me hizo ser muy insegura". En la misma charla también admitió, a su vez, que su entorno le ha permitido dedicarse a lo que le gusta: "El legado da alas, lo llevas dentro"

Sus inicios en la actuación

Desde bien joven, Olivia supo que su profesión estaría ligada a la creatividad. Por ello se formó en actuación y en arte dramático.

La actriz no tardó en debutar en el cine, cuando en el año 2000 se la pudo ver junto a su madre en la película Jara. Tan solo un año después se la pudo ver en otro largometraje de la gran pantalla. School Killer.

Tras esta aparición, la actriz formó parte del elenco de reconocidas producciones, como Al salir de clase, El síndrome de Ulises, Física o química... Más recientemente la hemos visto en series como Amar es para siempre y La valla.

De la televisión al cine y el teatro

En cuanto al cine, también hay que mencionar películas como Dieta mediterránea, Memoria de mis putas tristes y Mi otro Jon, entre otras.

Pese a su trayectoria en el mundo audiovisual, Olivia Molona destaca principalmente en teatro, un ámbito que compagina con la pantalla: La casa de Bernarda Alba, El graduado, Perfectos desconocidos y Malditos tacones son algunos de los títulos de las obras donde ha participado.

La actriz ha conseguido el equilibrio perfecto entre su vida personal y su vida profesional, y continúa construyendo una carrera sólida y diversa en la actuación.