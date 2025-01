Aitana explica cómo es su documental 'Metamorfosis': "Podría ser millonaria por contar mi vida"

Aitana lleva desde 2017 ante el foco mediático, desde que apenas tenía los 18 años recién cumplidos. Ahora, tras mil y una experiencias como estrella pop nacional, la catalana ha querido contar su vida en primera persona con un documental en Netflix. Se trata de Aitana: Metamorfosis, una docuserie dirigida por Chloé Wallace que verá la luz el 28 de febrero.

Sobre esta obra ha querido sincerarse la propia Aitana antes de su estreno en una entrevista con El País, publicada el sábado 18 de enero, solo unas horas antes de que la artista estallara con un comunicado para poner límites a la prensa sobre las informaciones alrededor de su vida privada y sentimental. "No grabéis mi casa, da miedo e inseguridad que la gente pueda saber dónde vivo", ha criticado en sus redes sociales.

Y sobre este tema ha hablado también en la entrevista. "No suelo salir a decir nada porque si tuviera que desmentir cada cosa que dicen de mí me pasaría el día delante del ordenador. Para eso también es el docu. Esto no lo hago por dinero porque ya podría ser millonaria por las ofertas que he tenido por contar mi vida", asegura Aitana.

En este sentido, la artista asegura que el documental es un "regalo" para sus fans y para sí misma al permitirse "exponerse" de esa manera: "Hay algo que me produce mucho nerviosismo sobre el documental porque hay muchas cosas que antes no había contado. Hasta mis mejores amigas me han dicho que no las conocían".

Sobre el resultado de la exposición en 'Operación Triunfo'

A lo largo de la entrevista, Aitana reflexiona sobre distintos aspectos de su vida. Uno de ellos es su paso por Operación Triunfo 2017 y las consecuencias derivadas de su exposición en el programa: "Llevo siete años siendo Aitana la cantante, la persona que conoció la gente cuando tenía 18 años, no solo por cómo canto, sino por cómo soy".

"Me sentí muy vulnerable y expuesta en aquel momento", continúa. "Era muy inocente, demasiado espontánea. Entonces empecé a guardarme algunas cosas para mí. Me dije a mí misma que tenía que ser la chica perfecta que todos querían. La gente ve en mí a esa persona que pueden llegar a ser". Ahora, en cambio, que no es esa "chica perfecta" ni quiere serlo: "Quiero enseñar que soy vulnerable, que tengo muchos miedos que la gente ni sabe. Y que vivo con eso".

Sobre el título, 'Metamorfosis'

En cuanto al porqué el documental se titula Metamorfosis, Aitana explica en El País que la idea se le ocurrió a la directora, Chloé Wallace. "Hay un cambio muy evidente. Me veo al principio y pienso: 'Estaba loca de la cabeza'. Soy la misma persona, pero cambio porque maduro", explica.

Y, muy sincera, añade: "Nunca me había dado un bajón tan grande como el de este último año. Sentía que empezaba a no ser feliz y no sabía por qué. Me siento muy agradecida, tengo un montón de cosas increíbles, pero también puedo estar mal y no me tengo que sentir culpable".

Sobre ser una artista joven

En la entrevista, Aitana asegura que tanto ella como la directora defienden "un discurso muy feminista". "Se me ha puesto en una cajita de cristal y cuando me he salido un poco de la línea de la perfección me han criticado en todas partes. Siempre he querido gustar y que nadie se sienta incómodo. Y ahora ya me está gustando más que alguna persona se sienta incómoda", explica sobre la polémica generada por su conocido baile sensual sobre el escenario.

Y zanja: "Las mujeres avanzamos cuando hacemos lo que nos da la gana. En cualquier caso, nos van a criticar".