Ana Milán, de cerca: su edad, dos bodas, su actual pareja y cuántos años tiene su hijo Marco

Actriz de cine y televisión, humorista, presentadora, modelo y escritora. Ana Milán (50 años) ha hecho reír a españoles de todas las edades durante varias generaciones, comenzando por Camera Café y pasando por Yo soy Bea, Física o Química, Paquita Salas, hasta llegar a últimos proyectos como Veneno, ByAnaMilán o Descarrilados.

La alicantina tiene un carisma innato que hace imposible no seguirla, aunque para hacerlo es necesario coger una libreta y apuntar: decenas de proyectos audiovisuales, cuatro premios y tres libros (Sexo en Milán, Voy a llamar a las cosas por tu nombre y Loba: antología moderna de hijas artistas).

Más allá de su estrella, se encuentra una mujer con una vida privada poco conocida y que no tiene miedo a enamorarse ni equivocarse. La actriz ha sufrido varios percances amorosos, lo que no ha impedido que siga ilusionándose con cada nueva relación.

Su relación con Paco Morales

Su primera pareja conocida fue el actor Paco Morales, con el que tuvo a su único hijo. Estuvieron juntos durante los 90 y no llegaron a casarse.

Ella sigue guardando mucho cariño a su ex: "Paco Morales es un señor. No llegamos a casarnos, pero me sentí infinitamente unida a él y lo estaré siempre por nuestro hijo. Es un tío estupendo al que tengo mucho cariño. Cuando nos separamos, no necesitamos ningún abogado", decía ella para MujerHoy.

Así es Marco, el único hijo de Ana Milán

El principal motivo de su aprecio por el actor es su hijo Marco, nacido en 2001, quien ha confesado que es su persona favorita. Aficionado del fútbol y la música techno, ha sacado la vena artística de sus padres y le gustaría dedicarse a la interpretación.

Muchos de nosotros lo conocimos durante el confinamiento, cuando Ana hablaba de él en sus directos de Instagram, e incluso aparecía en ellos.

De hecho, nunca ha negado que lo adora y es el centro de su vida, como expresó emocionada durante una charla con Joaquín: "Mi hijo me quitó de ser ‘prota’ y me dejó siempre como actriz secundaria". "Marco es un tipo lleno de nobleza y de sentido del humor, que a mí particularmente me llena de orgullo. Podría pasar 20 años peleándome con él, de hecho llevo 20 años discutiendo con él; pero es un tipazo", defendía la actriz.

No obstante, tiene claro que no se debe imponer la maternidad y tiene que ser una decisión: "Alguien tendrá que abrir el melón de decir que los niños traen muchos quebraderos de vida. Tu vida sexual se ve trastocada. Tu vida de pareja se ve trastocada. Tu vida con amigos… tu vida entera. Dejas de ser actor protagonista y pasas a ser actor secundario el resto de tu vida", aclaró en otra entrevista.

Los dos matrimonios fallidos de Ana Milán

Ana Milán dio una nueva oportunidad al amor en 2007, año en el que hizo pública su relación con el jugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán. La pareja tenía planes de boda y se iban a casar en el parador de Santo Estebo de Ribas de Sil, en Orense.

Sin embargo, en 2008 los medios dieron a conocer la noticia que rompían. Algunos apuntaban a que él tomó la decisión por no aguantar la presión mediática, mientras otros aclaraban que fue ella. Nunca llegaron a contar los motivos de la ruptura.

El primer matrimonio de Ana Milán fue con el realizador Jorge Juan Pérez después de casi tres años juntos. La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2011 en una ceremonia íntima rodeada de 60 amigos y familiares en una preciosa finca de Boadilla del Monte (Madrid).

Tras un año, se divorciaron de mutuo acuerdo y ella misma dio la noticia en su blog: "Hemos puesto fin a nuestra relación. La ruptura, que ya se ha hecho efectiva desde hace algún tiempo, ha sido totalmente amistosa y de mutuo acuerdo". Como ella muy bien dijo, "no se sentía una mujer fracasada" porque "el amor es eterno mientras dura".

Al poco tiempo, aparecía en su vida el actor Fernando Guillén Cuervo y el flechazo fue instantáneo. Se conocieron a finales de 2012 trabajando juntos en la obra de teatro Wilt.

En 2014, pasaban por el altar en Florida (EEUU) y solamente asistieron el hijo de Ana y una amiga en común de ambos.

La pareja tenía mucha exposición mediática y era frecuente verlos en photocalls posando y demostrando su amor, hasta que seis meses después de la boda dejaron aparecer sin dar explicaciones. La hermana del actor, Cayetana Guillén Cuervo, se vio obligada a dar explicaciones al respecto: "Las relaciones son muy complicadas... Se quieren mucho y Ana es una persona maravillosa, muy querida en la familia. Supongo que si no confirman ni desmienten es porque no lo tienen muy claro".

A principios de 2015, Ana y Fernando confirmaban su divorcio. Los medios se hicieron eco y se percataron que la alicantina no dejaba de bajar de peso, dando por hecho que lo estaba pasando fatal. Recientemente, dio una entrevista y cargó contra los portales web por ello: "Recuerdo no salir de casa, porque me quedé muy delgada, estaba desmejorada, estaba muy mal, y un día volviendo de terapia, cuando estaba con los ojos hinchados de haber llorado, cogieron la foto".

"Me hubiese gustado tener una familia un poco más tradicional, pero por mi vida han pasado grandes hombres que me han enseñado grandes cosas", reconocía Milán.

La actual pareja de Ana Milán

Ana Milán ha pasado por varias relaciones en los últimos años, pero actualmente sale con el empresario gallego Luis Gestal, muy ligado al mundo de la moda y proveniente de la familia fundadora de la marca Caramelo. En marzo de 2023, fueron vistos paseando por Madrid y dándose románticos besos.

Fiel a su discreto estilo, Milán no ha dado muchas explicaciones sobre su nueva ilusión. El empresario de 52 años también está divorciado y no tiene ningún hijo.

