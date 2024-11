Qué significa ser demisexual, la orientación sexual de Ana Milán

Todo apunta a que Ana Milán está en uno de sus mejores momentos a nivel personal. La evidencia de esto son sus redes, donde vemos a la actriz de Física o Química sonriente en sus últimas publicaciones. Hace tres días la veíamos brindando por la vida con motivo de su 51º cumpleaños, en una velada rodeada de buena compañía, entre ellos Sebastián Gallego con quien comparte micrófono en el pódcast La Vida y Tal.

Ana Milán revela cómo es el aspecto sexual: "El deseo lo tengo vinculado al amor"

En este proyecto, la actriz y el abogado ahondan en anécdotas, historias de amor y momentos surrealistas. Precisamente, la actriz de Paquita Salas se ha abierto en A solas... con,el pódcast de Vicky Martín Berrocal. La última invitada de la socialité ha dado a conocer más de cerca su forma de ser en el ámbito amoroso.

"Yo llegué a estar en un momento de mi vida dos años y medio sin tener ningún tipo de sexo, ni de besos con nadie" detallaba. Una etapa que Ana Milán recuerda con cariño: "¡Qué etapa más tranquila! La de libros que me dio tiempo a leer, lo bien que dormía, ni un lexatin. Entonces, tampoco pasa nada".

La presentadora del pódcast La Vida y Tal, profundizó en su lado personal, detallando su orientación sexual. "El sexo por el sexo me cuesta mucho. El intercambio de fluidos me da perecita. No me gusta, soy bastante demisexual" ha revelado.

"Tengo que estar vinculada emocionalmente a alguien para que me apetezca. El deseo lo tengo vinculado al amor (…) yo en la próxima vida no quiero ser demisexual".

Además, la actriz ha reconocido que nunca ha tenido una noche esporádica. "¡Uy! Qué asco! (…) y ni lo tendré", ha exclamado.

Como ha detallado Ana Milán, ella pone en valor otro tipo de aspectos con sus vínculos. "A mí me gusta un hombre que se cuide, que me resulte atractivo, pero no me puede resultar atractivo por ser guapo" ha afirmado. Unos requisitos a los que añadía que el hecho de tener "una buena conversación", "que sea cortés" y que sepa "como tratar a una mujer con poder". "Porque cuanto más poderosas somos, más ternura necesitamos (…) entonces hasta que yo no sé este tipo de cosas, no me siento atraída", ha expresado

¿Qué es ser demisexual?

Tal y como detalla Psicología y Mente, la demisexualidad se trata de una orientación sexual que se rige por la atracción sexual después de haber formado vínculo emocional con alguien. Esto quiere decir que las personas demisexuales solo se sienten atraídas por alguien que hayan creado un tipo de conexión emocional.

Estas personas pueden tardar más que la mayoría en desarrollar sentimientos de atracción, y esta se puede dar, por ejemplo, con amigos cercanos. En general, tienen mayor interés por la intimidadque por el acto sexual y les es difícil sentirse atraídos por alguien que no conocen bien. También sienten atracción por una persona a la vez.

Este término viene recogido en el Glosario de Términos sobre diversidad afectivo-sexual de Ministerio de Sanidad y aunque la RAE no recoge todavía este término, sí que lo definió a través de una consulta en la red social X en el año 2015.