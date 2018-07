Anastacia muestra su admiración por Blas Cantó al ver su imitación

Tanto es así, que hasta la propia Anastacia ha quedado impresionada por la imitación del benjamín de esta edición del talent show "¡Blas Cantó esto ha sido increíble! Una enorme y audaz imitación de 'Left Outside Alone' en Tu Cara Me Suena. ¡Bien hecho!".

En la última gala de Tu Cara Me Suena Blas Cantó se proclamó primer finalista del programa con una impresionante imitación de Anastacia y su clásico 'Left Outside Alone'. Blas supo capturar a la perfección tanto la voz como los movimientos de la artista siendo una de sus actuaciones en su paso por el programa.

🙏😂 @BlasCanto this was AWESOME! Such a great,bold imitation of Left Outside Alone @TuCaraMSuena well done! #TuCaraMeSuena #TCMS #TCMS17 pic.twitter.com/w7hZioHVG2