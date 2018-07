GALA 16

Ya estamos a las puertas de la final de la quinta edición de Tu Cara Me Suena y una vez más, Blas Cantó ha arrasado en una gala. El cantante, que se tranformó en Anastacia e interpretó Left Outside Alone, fue el concursante que más puntos acumuló, se coronó como el favorito y, por lo tanto, se clasificó como el primer finalista.