Anna Simon "Estoy sana, se habla de la anorexia con mucha facilidad y es algo muy serio"

Que Anna Simon ha bajado de peso es algo evidente, aunque no por ello tiene que padecer anorexia o cualquier otro tipo de trastorno alimenticio. Ya salió en su defensa su compañera Ana Morgade, explicando que nadie tenía que alarmarse porque estuviese más delgada, y ahora ha sido ella misma la que ha hablado del tema.

Ha sido en los Premios Cosmopolitan cuando la colaboradora de Zapeando se encontró con la prensa y quiso zanjar el tema: "Hay comentarios que son para reírse. Desde gente que asegura ser cirujano y dice que me estoy quitando costillas, no se cómo me aguanto ya. Extrema delgadez, anorexia… palabras que se dicen con una facilidad que creo que hay que tenerles un poco más de respeto, porque hay gente que sufre muchísimo con eso".

En cuanto a los kilos que ha perdido Anna explica cuáles son los motivos, ha empezado a comer mejor prescindiendo de refrescos y comida basura: "Estoy sana, simplemente cambié un poco mi dieta porque comía fatal. Ahora me dedico a comer mejor. Y precisamente cuando estoy más sana se habla de que estoy insana, es algo un poco contradictorio", y explica que añadir el deporte a su rutina también le ha ayudado: "También he sumado el deporte, que confieso que no me gusta nada, pero hay que hacerlo. Es salud y creo que se ha entendido al revés. Me veía bien antes y me veo bien ahora".