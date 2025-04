Antonio Orozco renace para crear el mejor disco de su vida en 'El método Orozco'

El tiempo no es oro es el décimo álbum de Antonio Orozco. Y, como si nombre indica, se trata de una reflexión personal y profesional sobre el valor de cada minuto de nuestra vida.

Así lo refleja en El método Orozco, el documental que no solo narra el proceso creativo del disco del artista, sino que muestra el crecimiento personal del cantante en una situación crítica.

25 años de carrera están llenos de altibajos, y El método Orozco nos acerca al lado más íntimo y personal del artista. Un documental indispensable para cualquier seguidor, y para cualquiera que ha necesitado parar para empezar desde la casilla de salida.

Antonio Orozco en la presentación de 'El método Orozco' | GTRES

En Europa FM hemos podido verlo en la proyección de este 7 de abril en el Teatro EDP de Gran Vía de Madrid, pero el viernes 11 de abril ya estará en las manos de todos.

El viaje de Orozco al renacer de sus cenizas

Para entender el valor de este proyecto hay que retroceder al día en el que Antonio Orozco tocó fondo tras siete años sin parar: el 11 de noviembre de 2023. En esa situación el artista decidió, como pudo, coger las riendas de su vida para hacerse también con las de la música.

Con esta premisa vital comienza el documental del intérprete de Estoy hecho de pedacitos de ti. "Iban a anunciar una gira mía en teatros, y estaba en casa literalmente creyendo que me iba a morir", expresa el cantante en la cinta.

En la cinta, Orozco nos ha ofrecido su corazón entre las manos. La producción muestra sin tapujos cómo el cantante se puso en manos de profesionales, los cuales han participado en el documental y han relatado los problemas del artista, tanto los musicales como los físicos y los psicólogos.

El coach de La Voz decidió olvidarse de todo lo anterior e hizo una inmersión profesional y personal aislado del resto del mundo, con todo lo que ello conllevaba. Así nació el que él considera "el mejor disco" de su vida, creado desde el 1 de febrero al 1 de octubre de 2024.

Su cambio físico, a la par del mental

"Pesaba 127 kilos y la primera decisivo que tomé es hablar con un médico", se sincera sin tapujos Orozco. "Nunca había visto a mi Antonio tan mal, le digo que se tiene que cuidar", relata su madre, muy preocupada. Y así llevó todo a la vez hacia delante: cuidarse personal y profesionalmente.

La narración audiovisual plasma, con planos cotidianos y sencillos, cómo es la primera vez que Orozco se enfrenta a sus problemas de cara. Es muy consciente de dónde quiere llegar, y es a seguir cuidando de aquellos que le han permitido llegar hasta donde está, empezando por él mismo y acabando en sus fans.

Antonio Orozco con sus fans en la presentación de 'El método Orozco' | GTRES

El método Orozco traslada a la pantalla esos altibajos de cualquier proceso, mezclando el desánimo del artista con los comentarios jocosos sobre su desarrollo personal y sobre su trabajo, mostrando la faceta que todos conocemos del artista a la par que la más desconocida. Así, resetea como artista para crear el mejor disco de su carrera. En la cinta, Orozco reconoce sus defectos como persona, y sus vulnerabilidades. Recobra la ilusión y también se permite las recaídas.

El tiempo no es oro es el resultado de un proceso creativo muy pautado, con fechas que le obligaron a seguir con su faceta más responsable. En ese trascurso el artista muestra su generosidad y su necesidad de que lo que hace le guste a su entorno. Busca equilibrar el hacerse valer con complacer a su alrededor. Y tras empezar de cero consigo mismo, pone donde corresponde a sus seres queridos, reconectando con él y con los demás.

El método Orozco es un documental sencillo de un proceso de creación de un disco de un artista tan consagrado como lo es el intérprete de Mi héroe. Un proceso de creación forjado a la vez que el artista sanaba. "Sé que es el mejor disco de mi vida porque no he podido hacer más de lo que he hecho", reflexiona, en todos los sentidos, Antonio Orozco.

Una premier con música en directo

El estreno en el Teatro EDP de Gran Vía de Madrid ha venido acompañada de unas palabras de Antonio Orozco desde la pura emoción y el nerviosismo. Para él, este proyecto audiovisual es como desnudarse al completo.

Tras el visionado, el cantante ha querido contrarrestar el retrato tan humano y reflexivo de la pantalla con una actuación en directo en acústico, acompañado de varios músicos que han generado una atmósfera íntima y mágica con todos los presentes.

Así, el cantante ha interpretado su mayor éxito, Estoy hecho de pedacitos de ti, y ha dejado para el final la actuación por primera vez en directo de Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Aunque este segundo tema lo ha cantado sin Dani Martín, ha regalado a los espectadores un momento a capella, que ha puesto la piel de gallina a cada uno de las personas del público.