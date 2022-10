La ComicCon de Nueva York presentó un panel dedicado a la aclamada trilogía de los 80 Regreso al futuro. En él se produjo el reencuentro entre los actores Michael J. Fox, que interpretó a Marty McFly, y Christopher Lloyd, que dio vida a Emmett Doc Brown.

Los actores se saludaron con un abrazo que fue muy aplaudido por todos los fans asistentes al evento.

Los dos interpretes, de 61 y 83 años respectivamente, se sentaron a hablar sobre la trilogía. Allí, Michael J. Fox alabó a su compañero de reparto: "Es un genio, la mejor parte de esta película fue trabajar con Chris".

Christopher Lloyd contó que Fox no fue la primera opción para interpretar a Marty McFly: "Me anunciaron a la 1 de la mañana después de 6 semanas de grabación que el actor que interpretaba a Marty (Erik Stoltz) no interpretaría más a Marty y al día siguiente comenzó a grabar Michael. No conocía a Michael en persona y no llevaba buena actitud porque apenas aguanté las primeras seis semanas, ¿y ahora tenía que volver a hacerlo? Sin embargo, al verlo sentí una química inmediata".

El musical de 'Regreso al Futuro'

Durante la charla, los actores elogiaron el trabajo del musical de Regreso al futuro que se estrenará en 2023: "Podrían haber caído en una trampa al imitarnos, pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos. Vamos a ir cuando venga a Nueva York".

La enfermedad de Michael J. Fox

Michael J. Fox se retiró de la actuación debido al Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 1990.

A pesar de su notable deterioro desde el último reencuentro de Regreso al Futuro hace dos años, el actor se muestra muy optimista: "El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente".

Esta ayuda a los demás la realiza a través de The Michael J. Fox Fundation. El actor ha explicado el motivo de comenzar con esta iniciativa: "Quería ayudar a otras personas que, como yo, sufren esta dolencia".

Por último, agradeció a los fans el haber hecho posible asistir a una gran cantidad de eventos, dado que gracias a ello puede seguir siendo optimista: "Me habéis dado toda mi vida".

El homenaje de Michael J. Fox a su madre

En uno de los momentos más emotivos del panel, Michael J. Fox realizó un homenaje a su madre Phyllis recientemente fallecida.

El actor contó la anécdota de cómo se sintió cuando le dieron el papel de Regreso al futuro: "Yo tenía 23 años y la llamé, ella estaba en Canadá y le dije: 'Quieren que haga esta película de Steven Spielberg pero la tengo que hacer por la noche y tengo que hacer Enredos de Familia durante el día'. Ella respondió: 'Estarás muy cansado".

El actor aseguró que su madre tenía razón y estuvo muy cansado por ello su madre, hasta el día de su muerte, pensó que hacer Regreso al futuro fue una mala idea. Aún así asegura que "ella amaba la película".

Christopher Lloyd continúa actuando

Michael J. Fox compartió este encuentro con Christopher Lloyd, quien, a pesar de tener 83 años, no tiene entre sus planes retirarse del mundo de la interpretación.

Recientemente ha aparecido en películas como Nobody y El bar de las grandes esperanzas. Además ha puesto voz en el videojuego Kingdom Hearts III Re:Mind.

Su próximo proyecto parece claro: está previsto que el actor aparezca el la próxima temporada de la serie El Mandaloriano.