Así fue la actuación de Gisela en 'Tu cara me suena' imitando a Dusty Springfield

Te interesa Lo que ha contado Gisela sobre ser madre a los 45 años, su pareja y cómo reaccionó al saber que estaba embarazada

Gisela ha brillado en la Gala 3 de Tu cara me suena 12 al ganar con su imitación de Dusty Springfield con la canción Son of a Preacher Man, que trata sobre un amor prohibido, un amor imposible: "El único que podría alcanzarme / Era hijo de un predicador", canta la artista británica en el estribillo.

"Dusty Springfield ha hecho cosas malitas en el camino de su vida, y en el de bajada también", ha bromeado Gisela con pronunciación inglesa durante su conversación con Manel Fuentes antes de subir por el ascensor. "Es un temazo", ha añadido la artista sobre la canción que tiene que imitar, mientras el presentador ha recordado que Son of a Preacher Man remite a la película Pulp Fiction.

Gisela es Dusty Springfield

La canción se estrenó en 1968 y más de medio siglo después ha sonado impoluta sobre el escenario de Tu cara me suena 12 gracias al buen hacer de Gisela. Así lo ha demostrado la ovación que le ha regalado su amiga Chenoa al terminar, que se ha puesto de pie para aplaudirla.

"Resulta que yo tenía diez años cuando esta mujer empezó a cantar esta canción", ha comentado Lolita al terminar su actuación. "Me ha recordado al bailecito ese que hacíamos de niñas. Gisela, has estado divinamente, me has gustado muchísimo y me has transportado a esa niña que yo era". Por su parte, Flo ha destacado que la participante ha conseguido hacer "brillar" el número a pesar "de los pocos recursos que tenía", haciendo referencia a la sobriedad de la puesta en escena.

Al entregar las puntuaciones, Flo le ha otorgado 11 puntos, Lolita 9, Chenoa 12 y Àngel Llàcer 11. "Es un número donde no tienes ningún atrezo, donde todo el peso lo has cargado tú sola. Ha sido una imitación impecable, no te ha faltado ningún ingrediente de eso tan vintage con una canción muy icono de la época que conocemos todos. Creo que ha estado de 12", ha justificado Chenoa.

Al final, Gisela ha recibido el 11 del jurado y el 10 del público, hasta un total de 21 puntos. Así, la cantante ha empatado con Esperansa Grasia, pero se ha erigido la ganadora de la tercera gala de Tu cara me suena 12 por haber obtenido mayor puntuación que su compañera entre el público.