Lo que ha contado Gisela sobre ser madre a los 45 años, su pareja y cómo reaccionó al saber que estaba embarazada

¿Quién no recuerda la cálida y dulce voz de Giselacantando Aquella estrella de allá en Operación Triunfo? Y es que, aunque la catalana no fue una de las primeras clasificadas —quedó octava— en aquella primera edición del famoso talent, conquistó al público con su simpatía, su cómplice relación con Rosa López, la ganadora, y con Chenoa, la tercera clasificada, y con la tierna historia de amor que vivió con David Bustamante dentro de la Academia.

De aquello han pasado 22 años, en los que Gisela se ha hecho un hueco en el mundo de los musicales —ha protagonizado El diluvio que viene, Grease, Érase una vez…— y ha participado en la banda sonora de varias historias de la factoría Disney, entre ellas Encantada y Frozen. Gracias a esta última película, Gisela puede presumir de ser la primera española en cantar en una gala de los Oscar: lo hizo en 2020, donde se subió al escenario para interpretar junto a otras voces de Elsa la canción Mucho más allá, el tema central de Frozen 2.

"Es una oportunidad única, emocionante, especial y mágica. Es una gala estratosférica, es el escenario más importante del mundo a nivel artístico y mediático. Será un momento único y especial", aseguraba la concursante de Tu cara me suena antes de emprender el viaje a Los Ángeles. "Es el máximo regalo de la vida", llegó a decir sobre uno de los momentos más importantes de su carrera.

Una deseada y dolorosa maternidad tardía

Si lo que ocurrió el 10 de febrero de 2020 sobre el escenario del Teatro Dolby marcó la trayectoria profesional de Gisela, cuatro años después, el 30 de marzo de 2024, la cantante vivió el gran momento de su vida personal a los 45 años. Ese día nació su primer hijo, Indiana, después de una dolorosa carrera de fondo para convertirse en madre.

"Ha sido algo tan esperado, tan deseado y tan luchado que parece mentira que ya haya llegado. Pero así es y no puedo ser más feliz", confesaba en la primera entrevista que dio tras su maternidad a la revista ¡Hola!

Fue en noviembre de 2023 cuando la cantante anunció que estaba embarazada y decidió abrirse en canal sobre lo duro que había sido conseguirlo. Llevaba más de cinco años intentando quedarse embarazada, había sufrido dos abortos y el tiempo corría en su contra, así que decidió comenzar un proceso de fecundación in vitro.

"Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea… Que para una chica de 25 es más viable, pero yo, con 44… Fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos…, en el que tu cuerpo sufre muchos cambios. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable. Imagínate. Entonces, fuimos a por ese uno, que es este que está ahora aquí mismo dando caña", relató en una entrevista.

Al mes y medio de ese positivo, un desprendimiento del saco gestacional puso en peligro el desarrollo de ese embarazo. "Fue un momento de crisis, porque después de todas las estimulaciones y todo el proceso... Colapsé. El médico me prescribió reposo absoluto. He tenido que estar casi dos meses en cama, con lo que todo eso conlleva a nivel físico, emocional y laboral: conciliar ya antes incluso de que el bebé nazca, fíjate qué complicado… Tenía compromisos profesionales que había estado batallando durante años, contratos que no habían sido fáciles de cerrar y, aunque todo lo que me estaba pasando era accidental, sentía mucha culpa", relataba sobre el proceso.

Lamentablemente, el resto del embarazo tampoco se desarrolló con facilidad, calificado de riesgo desde el principio. En el sexto mes, tuvo que acudir al hospital por un cólico nefrítico y le colocaron un catéter para evitar infecciones. A semanas de dar a luz, la piedra se reactivó y tuvo que ser ingresada de nuevo.

"El que lo ha pasado sabe lo que es, y más si no te puede medicar con opiáceos, que es lo que normalmente te ponen cuando tienes un cólico. Yo aguanté con un paracetamol. Entonces, claro, yo pregunté si el bebé era viable. Y me dijeron que sí, que era viable, pero 'solamente vamos a sacar a ese bebé si es una cuestión de vida o muerte, así que a aguantar como una jabata'. Esperamos aguantar hasta la semana 36-37", le contó a Sonsoles Ónega en su programa sobre ese ingreso semanas antes de ver la cara de su hijo.

Nunca quiso ser madre hasta que llegó él

Además de ese calvario físico, Gisela tuvo que hacer frente al dolor que generaban las críticas que sufrió durante todo el embarazo por su edad y que intentó dar por finalizada pocos días después de dar a luz con un contundente comunicado en sus redes sociales. "Nadie puede saber ni tan siquiera imaginar por todo lo que he pasado para llegar hasta aquí... en general en mi vida y en especial en mi maternidad. Así que llegados a este momento solo puedo decir que nada ni nadie va a poder ensombrecer lo más mínimo la felicidad que estoy sintiendo y viviendo al haber podido ver por fin la cara de mi bebé", zanjó el tema.

Lo cierto es que, como explicó la concursante de OT en el pódcast El Tabú(rete), el instinto maternal despertó tarde en ella. "Yo no quería ser madre, tenía muy claro que no quería ser madre, que era una responsabilidad muy grande. El mundo como está, cambio climático, las personas cada vez son más individualistas… No sé, no quería que fuera… es un mundo demasiado hostil", confesó en esa charla. Hasta que encontró a José Ángel.

"Luego, bueno, encontré una pareja, se me estabilizó la vida emocional, la vida laboral y empezó a despertarse el instinto. Tampoco lo dije a nadie porque siempre había sido la abanderada de no tener hijos, pues pensé: 'Van a pensar que estoy loca como una cabra, así que no digas nada'. Y así fue un poquito la historia y tampoco quería que nadie me dijera que iba tarde", explicó.

A José Ángel, su pareja y padre de su hijo, lo conoció en 2012 durante la grabación del videoclip Serie B del que él formó parte del equipo como fotógrafo, aunque no tuvieron su primera cita hasta tres años después.

En 2016 Gisela presentó públicamente en redes sociales a su chico, con una bonita foto y una conmovedora dedicatoria: "¿Sabéis esos abrazos que cuando te los dan sientes que nada malo puede pasarte? Pues eso es lo que siento cada vez que me abrazas tú. Gracias por estar en mi vida... Te quiero".

A partir de entonces, la pareja ha compartido viajes, fiestas, domingos de paseos, rodajes… El fotógrafo y fundador de la productora audiovisual Madshoots, aunque discreto y siempre en segundo plano, no ha dejado de dedicarle cariñosas publicaciones en redes.

Él fue su principal apoyo cuando tuvo que enfrentar la muerte de su padre en 2019 y también lo fue a lo largo de todo el embarazo. Ella se lo reconoció con unas bonitas declaraciones: "José es muy trabajador. Es muy buena persona, que es lo más importante, y es generoso y familiar. Creo que va a ser un padrazo porque le encantan los niños".