Así será la gala 8 de 'Tu cara me suena': a quién imitará cada concursante

El pulsador de Tu cara me suena ha vuelta a hacer de las suyas y en el reparto de temas de la próxima gala ha hecho que Susi Caramelo cayese en la casilla Te lo robo. La cómica ha podido elegir al artista imitado, de entre los que le habían tocado a sus compañeros, y le ha hecho una jugarreta a Andrea Guasch. ¡Le quitó a Raffaella Carrà!

La cantante y actriz, que ganó la gala 7 y le cedió el premio a Susi Caramelo para que pudiese elegir la organización a la que destinar los 3.000 euros, se mostró entusiasmada con la idea de imitar a la italiana, pero la ilusión le duró poco. Susi Caramelo le quitó el personaje porque es muy fan.

"A mí me flipa Rafaella Carrà y me sabe mal porque me ha dado el premio. Hay un motivo por el que yo voy a elegir a Rafaellà, yo sé que Andrea le den lo que le den va a brillar. Así que yo me quedo a Raffaellà", se justificó.

Andrea Guasch tuvo entonces que volver a darle al pulsador y no salió tan mal parada. Cayó en la casilla de Jerry Lee Lewis, fallecido en octubre de 2022. "¡Qué guay! Me hace mucha ilusión", aseguró sobre el pionero del rock and roll.

Los artistas imitados de la gala 8 de TCMS10

La gala 8 de Tu cara me suena trae otros clásicos como Topolino Radio Orquesta y Ana Torroja, que será artista imitada y también trainer personal de uno de los concursantes.

El programa también contará con artistas recientes como Bruno Mars o Villano Antllano y la visita de un amigo de Alfred García, que será Troy y Gabriella de High School Musical. "Mi infancia", dijo ilusionado al verlo.

¡Se viene una gala que promete ser oro puro! Aquí repasamos todos los nombres:

Agustín Jiménez - Topolino Radio Orquesta

- Topolino Radio Orquesta Alfred García - Trae un amigo - Troy y Gabriella (High School Musical)

- Trae un amigo - Troy y Gabriella (High School Musical) Andrea Guasch - Jerry Lee Lewis

- Jerry Lee Lewis Anne Igartiburu - personal trainer - Ana Torroja

- personal trainer - Ana Torroja Jadel - Bruno Mars

- Bruno Mars Josie - Villano Antillano

- Villano Antillano Miriam Rodríguez - Amy Winehouse

- Amy Winehouse Susi Caramelo - Te lo robo - Raffaela Carrá

Se avecina una gala premium después de la que la clasificación puede ponerse patas arribas.

Actualmente el lídre es Jadel, seguido de Miriam Rodríguez y Andrea Guasch. Cierran la tabla Bruno Mars y Susi Caramelo.