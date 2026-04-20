Así son las primeras imágenes en acción de Rosalía como Magick en 'Euphoria'

Los fans de Rosalía tenían muchas ganas ver a la cantante en la pantalla como actriz de Euphoria. La tercera temporada de la serie dirigida por Sam Levinson ya está en emisión, pero los espectadores han tenido que esperar a la emisión del segundo episodio para ver a la catalana en acción.

La artista interpreta a Magick, una pole dancer que trabaja en un prostíbulo y que, según muestra en su primera aparición, tiene problemas con el jefe por llevar collarín en el trabajo.

Durante la escena Rosalía discute con el dueño del local mezclando el español con el inglés, lo que que enfada más al jefe. En la conversación, captada por la protagonista de la serie -Rue interpretada por Zendaya- la artista defiende que debe llevar el collarín puesto por si le ponen un "detective privado".

La conversación termina ante la cámara con la resignación de Rosalía ante la propuesta del dueño.