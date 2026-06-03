Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Mikel y Juanma Iturriaga, Neus Sanz y Nya de la Rubia

Pasapalabra encara el mes de junio con nuevos invitados del mundo de la comunicación, el deporte, la actuación y la música. No te quedes sin saber quiénes son.

¿Qué sería de Pasapalabra sin invitados famosos? Del 2 al 4 de junio el plató de Roberto Leal se llena de nuevos rostros que superarán cada una de las pruebas desde el equipo naranja y el equipo azul.

Esta vez llegan rostros reconocidos de la comunicación, el deporte, la actuación y la música, y vienen dispuestos a demostrar que no se les resisten los retos. ¡Te contamos quiénes son!

Mikel López Iturriaga

Mikel López Iturriaga | GETTY

Filólogo, periodista, presentador y crítico gastronómico. Todo ello describe profesionalmente a Mikel López Iturriaga, uno de los rostros más veteranos de la comunicación, y más conocido como 'El comidista'. Fue presentador de Banana Split y también colaborador de Liarla Pardo, programa de La Sexta. Es hermano de Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto y también presentador de televisión.

Juanma López Iturriaga

Juanma López Iturriaga | GETTY

Este ex jugador de baloncesto también es presentador de televisión. Fue uno de los integrantes del equipo nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y fue comentarista en La Sexta durante el Mundobasket 2006. Su hermano es el periodista Mikel López Iturriaga.

Neus Sanz

Neus Sanz | GETTY

Esta conocida actriz lleva toda la vida en el mundo de la actuación, y en su trayectoria destacan series como Casi perfectos, Amar es para siembre, El barco y Los hombres de Paco. Además, también ha formado parte del reparto de Volver, de Pedro Almodóvar.

Nya de la Rubia

Nya de la Rubia | GETTY

Esta cantante y actriz es conocida por la serie Mar de plástico, pero también por ficciones como El Continental y Gigantes. En cuanto a música, su discografía está formada por proyectos como Nya de la rubia, Lo que tú quieras ser, Fácil y Lo juro.