Todas las actuaciones de la Gala 8 de 'Tu cara me suena 13': de Paula Koops a Cristina Castaño

Paula Koops imita a Raye en la Gala 8 de 'Tu cara me suena 13' | Atresplayer

Tu cara me suena 13 continúa regalando grandes momentos durante las noches de los viernes en Antena 3. Así, la Gala 8 ha estado marcada por las imitaciones de Parchís, Rosana, Ricky Martin, Cher o Raye.

1. Paula Koops - 'WHERE IS MY HUSBAND!' de Raye

Paula Koops ha conseguido su primera victoria en Tu cara me suena 13 por su gran imitación de Raye, la cantante británica que arrasó en 2025 con su éxito WHERE IS MY HUSBAND!. La concursante ha conseguido la máxima puntuación posible: 24 puntos (12 del jurado y 12 del público).

2. María Parrado con Kenneth - 'Like I'm Gonna Lose You' de Meghan Trainor con John Legend

Esta semana, María Parrado ha actuado con Kenneth, el cantante venezolano que participó en el Benidorm Fest 2026. Juntos han imitado a Meghan Trainor y John Legend cantando Like I'm Gonna Lose You (2015). En total, han cosechado 22 puntos (11 del jurado y 11 del público).

3. J Kbello - 'La copa de la vida' de Ricky Martin

J Kbello se ha transformado en Ricky Martin para recrear La copa de la vida, la canción del Mundial de fútbol de 1998. El resultado le ha valido un tercer puesto en la gala y 20 puntos (10 del jurado y 10 del público).

4. Cristina Castaño con su perrita Sally - 'Dov'è l'amore' de Cher

Cristina Castaño ha vivido un sueño al poder actuar en Tu cara me suena con su perrita Sally. Juntas han transportado a Cher hasta el plató del programa con Dov'è l'amore. La actuación le ha valido a la concursante 18 puntos (9 del jurado y 9 del público).

5. Martín Savi - 'Eye of the Tiger' de Dave Bickler (Survivor)

Tras ganar la gala anterior, Martín Savi ha conseguido 15 puntos (8 del jurado y 7 del público) por su imitación de Dave Bickler, el cantante principal del grupo de rock Survivor. Al argentino le ha tocado interpretar Eye of the Tiger.

6. Sole Giménez - 'Si tú no estás' de Rosana

Sole Giménez se ha convertido en Rosana al ritmo de su éxito Si tú no estás aquí, cuya imitación le ha valido 15 puntos (7 del jurado y 8 del público).

7. Aníbal Gómez con Natalia Ferviú - 'Fin de curso' de Tino y Yolanda (Parchís)

Aníbal Gómez ha invitado a la estilista y DJ Natalia Ferviú para revivir la diversión de Parchís. La puntuación de esta actuación le ha concedido al humorista un total de 10 puntos (5 del jurado y 5 del público).

8. Jesulín de Ubrique - 'Yo no te pido la luna' de Daniela Romo

Jesulín de Ubrique ha llevado a cabo su esperado cambio de género, aunque el resultado no ha sido el más óptimo. El torero se ha llevado la penúltima plaza de la noche con 10 puntos (6 del jurado y 4 del público) por su imitación de la mexicana Daniela Romo cantando Yo no te pido la luna.

9. Leonor Lavado - 'Que el ritmo no pare' de Patricia Manterola

Leonor Lavado ha conseguido la misma puntuación que Aníbal Gómez y Jesulín de Ubrique: 10 puntos (4 del jurado y 6 del público). Los tres se sitúan en la parte baja de la clasificación general, pero es la humorista quien ocupa la última plaza. Su imitación de la mexicana Patricia Manterola con Que el ritmo no pare no ha convencido.

Invitada: Irene Junquera - 'Tu veneno' de Natalia Oreiro

La invitada de la noche ha sido la periodista deportiva Irene Junquera, que ha imitado a la uruguaya Natalia Oreiro con Tu veneno.