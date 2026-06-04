Todos los conciertos de Noches del Botánico 2026: cartel, fechas y artistas

Noches del Botánico 2026 comienza este 4 de junio con las entradas agotadas para una gran parte de sus conciertos, como ocurre con los de Rigoberta Bandini , Shinova , Love of Lesbian o Van Morrison . A continuación, consulta la programación completa del festival madrileño.

Noches del Botánico comienza su décima edición este 4 de junio hasta el 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. En total, su programación suma 55 conciertos y más de 70 artistas.

Entre ellos, destacan los nombres de Rigoberta Bandini, Pablo López, Veintiuno, María Becerra, Shinova o Love of Lesbian.

El décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Marta Santos o Yerai Cortés.

Cartel de Noches del Botánico 2026

Junio

04, 05 y 06 - Rigoberta Bandini - Entradas agotadas

- 07 - Two Door Cinema Club - Entradas agotadas

- 09 - Ethel Cain

10 - Big Thief / Ata Kak

11 - Shinova / Gara Durán - Entradas agotadas

- 12 - Lia Kali

13 - Ginebras

14 - Marta Santos / Macario Martínez

15, 16 y 17 - Love of Lesbian - Entradas agotadas

- 18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja

19 - Pablo López / Pamela Rodríguez

20 - M-Clan - Entradas agotadas

- 21 - Yerai Cortés / Naïka - Entradas agotadas

- 22 - Zaz - Entradas agotadas

- 23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana

25 - Cory Wong / Don Wes t

t 26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 - Antoñito Molina

28 - Lasso / Ela Taubert

29 - Niña Pastori / La Tania

30 - Van Morrison - Entradas agotadas

Julio