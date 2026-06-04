Todos los conciertos de Noches del Botánico 2026: cartel, fechas y artistas
Noches del Botánico 2026 comienza este 4 de junio con las entradas agotadas para una gran parte de sus conciertos, como ocurre con los de Rigoberta Bandini, Shinova, Love of Lesbian o Van Morrison. A continuación, consulta la programación completa del festival madrileño.
Noches del Botánico comienza su décima edición este 4 de junio hasta el 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. En total, su programación suma 55 conciertos y más de 70 artistas.
Entre ellos, destacan los nombres de Rigoberta Bandini, Pablo López, Veintiuno, María Becerra, Shinova o Love of Lesbian.
El décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.
A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Marta Santos o Yerai Cortés.
Cartel de Noches del Botánico 2026
Junio
- 04, 05 y 06 - Rigoberta Bandini - Entradas agotadas
- 07 - Two Door Cinema Club - Entradas agotadas
- 09 - Ethel Cain
- 10 - Big Thief / Ata Kak
- 11 - Shinova / Gara Durán - Entradas agotadas
- 12 - Lia Kali
- 13 - Ginebras
- 14 - Marta Santos / Macario Martínez
- 15, 16 y 17 - Love of Lesbian - Entradas agotadas
- 18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja
- 19 - Pablo López / Pamela Rodríguez
- 20 - M-Clan - Entradas agotadas
- 21 - Yerai Cortés / Naïka - Entradas agotadas
- 22 - Zaz - Entradas agotadas
- 23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana
- 25 - Cory Wong / Don West
- 26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)
- 27 - Antoñito Molina
- 28 - Lasso / Ela Taubert
- 29 - Niña Pastori / La Tania
- 30 - Van Morrison - Entradas agotadas
Julio
- 01 - Van Morrison - Entradas agotadas
- 02 - Jeff Goldblum / Take Me to the River
- 03 - Jean-Michel Jarre
- 04 - Snarky Puppy / Nate Smith
- 05 - Garbage - Entradas agotadas
- 06 y 07 - Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton
- 08 - Tomora
- 09 - Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 - Jean-Michel Jarre - Entradas agotadas
- 11 - Alabama Shakes / Joel Culpepper - Entradas agotadas
- 12 - Nu Genea / Gilsons
- 13 - Babasónicos / El Zar
- 14 - Omega 30 Aniversario - Entradas agotadas
- 15 - Elvis Crespo
- 16 - Belle & Sebastian - Entradas agotadas
- 17 - Rick Astley - Entradas agotadas
- 18 - OMD / Rinôçérôse - Entradas agotadas
- 20 - ZZ Top - Entradas agotadas
- 21 - Biffy Clyro
- 22 - John Legend
- 23 - León Benavente / Él Mató a un Policía Motorizado
- 24 - María Becerra
- 25 - The Kooks
- 26 - Pat Metheny
- 27 - Diana Krall - Entradas agotadas
- 28 - Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band - Entradas agotadas
- 29 - LP / Jet Vesper
- 30 - Tom Jones - Entradas agotadas
- 31 - Cultura Profética / Çantamarta