Mejores momentos de Rosalía en Barcelona: de Yolanda Ramos a la sorpresa de 'Malamente'

Rosalía se despide de España, y España se despide de Rosalía. Este sábado 18 de abril, la artista ha celebrado el cuarto y último concierto del LUX TOUR en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Estos han sido sus últimos conciertos en el país, donde también actuó cuatro noches en el Movistar Arena de Madrid. Desde Europa FM, le decimos adiós a Rosalía repasando los mejores momentos de su paso por la capital catalana.

Las lágrimas del primer concierto

Antes de cantar Mio Cristo Piange Diamanti en el primer concierto, Rosalía pronunció un emotivo discurso en catalán sobre actuar en su tierra: "Una cosa te diré, Barcelona, te quiero con locura. Cantar en tu ciudad es una experiencia que te impone, porque es el sitio que te ha visto crecer, el sitio que te confronta con quien eras y quien eres, el sitio en el que no puedes huir de ti misma", dijo con las lágrimas luchando contra la gravedad.

Los cuatro confesionarios

Yolanda Ramos

Diez minutos estuvo Yolanda Ramos confesándose con Rosalía el primer día. La actriz contó su historia con "un cabrón, un imbécil". "Pensé: 'Yolanda, te vas a follar a un hámster', pero me daba morbo. Entonces me ve y me dice: '¿Te puedo depilar?'", contó. Ella aceptó: "Me empieza a depilar y cuando acaba, veo que me ha hecho un descampado". Al pedirle ella un vaso de agua, él le sirvió en el que había vaciado los pelos de la actriz. "Me comí todos mis pelos", añadió, simulando una arcada.

Guitarricadelafuente

El segundo confesionario en Barcelona fue con Guitarricadelafuente, quien contó su primera experiencia con un hombre. "Encontré un chico por Instagram que tenía 19 años y dije: 'Tengo que sacarme esta timidez ya porque, si no, voy a salir del armario a los 40 años'. Fui de Benicàssim a Sevilla-Santa Justa", empezó a contar. Todo iba bien, hasta que el amante le dijo: "Yo no quiero ser profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle". "No supe nada más de él hasta que yo ya estaba empezando a hacer conciertos... El tío me dijo: 'Veo que vas a hacer un concierto en Sevilla'. Le digo que sí, y me dice: 'A ver si puedes conseguirme una entrada'". Lejos de invitarle, el cantante fue contundente: "¿Sabes lo que hice? Le envié el link de Ticketmaster".

Bad Gyal

La sorpresa de la tercera noche fue Bad Gyal, que contó su historia con un hombre "arrogante" que no le parecía interesante. Un día, después de mantener relaciones sexuales, el amante le preguntó que si no había pensado en ponerse tetas... Algo que escandalizó a la cantante: "Yo le dije: 'Y tú, ¿no has pensado en que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?'. Me quedé flipando. Encima, después de la intimidad, ¿es la primera pregunta que se le ocurre? ¡Es una pregunta prohibida!", contó.

Rojuu

La última noche, Rojuu se presentó ante todo el público como "la perla" de su historia de desamor: "Conocí el amor de mi vida y la situación me quedó grande". El cantante terminó con su romance, pero se arrepintió: "Estaba buscando algo fuera que ya tenía dentro. Cuando me di cuenta y quise volver, ella ya había pasado página". Sin embargo, el joven no se dio por vencido y comenzó a "hacerle canciones, cómics y cuentos pintados a mano". Nada de eso sirvió, y él se convirtió en un perla: "La manera de afrontarlo fue como lo hace un buen perla, con drogas y excesos".

Su conversación con Llorenç

En el primer concierto, antes de cantar Sauvingnon Blanc, Rosalía mantuvo una conversación con el pianista Llorenç. Pero no es un músico cualquiera, sino un antiguo amigo de la catalana: "Mallorquín de pura cepa, un amigo del Taller de Músics". Así, Rosalía le pidió que resumiera su historia: "Nos conocimos en el Taller de Músics, nos hicimos amigos. Y aquí estoy, vaya años...". Ante el revuelo del público, Rosalía disipó los rumores del momento: "Siempre hemos sido solo amigos y siempre has sido un amigo de 10".

Las emotivas palabras de Rosalía a su abuela

En el segundo concierto, Rosalía volvió a emocionarse con Mio Cristo Piange Diamanti: "La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en el Sant Jordi. [...] Ves a gente que quieres y es importante para ti y hoy está aquí mi familia. Está aquí mi abuela Rosalía y me hace mucha ilusión que mi abuela haya podido venir aquí con mi padre, que también está aquí esta noche", confesó con los ojos vidriosos. La catalana explicó que también estaban sus primas entre el público: "Me siento muy bien de estar tan arropada y abrazada hoy".

La sorpresa de 'Malamente'

No son pocos los fans que lamentan que El Mal Querer sea el único disco de Rosalía sin presencia en el repertorio del LUX TOUR. Sin embargo, la artista sorprendió al público de su tercer concierto al cantar la primera estrofa de Malamente a capela. Y todo surgió por una conversación con una fan: "¿Cómo te llamas? Helena con h, muchas gracias por escuchar mis canciones desde que tenías seis años. Tus padres tenían muy buen gusto. Sabía su padre que a ella le encantaba el flamenco y dijo: 'Te voy a poner esta canción, que seguro te va a encantar'. Dice que se enamoró de la canción. Pero ¿qué canción era, Helena?". Y no era otra que Malamente.

Con estos y otros momentazos, Rosalía se despide de España y ya está lista para seguir recorriendo el mundo con su LUX TOUR. Hasta mayo, la artista visitará más países europeos antes de actuar en Norteamérica y Latinoamérica. De momento, está previsto que la gira termine el 3 de septiembre en Puerto Rico.