¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 8

Tu cara me suena 13 continúa regalando grandes momentos durante las noches de los viernes en Antena 3. Así, la octava gala ha estado marcada por las imitaciones a Parchís, Rosana, Ricky Martin o Cher.

Tu cara me suena sobrepasa la mitad de su decimotercera edición con una Gala 8 llena de grandes imitaciones y una pequeña-gran ausencia, pues Lolita no ha podido ejercer como jurado. Su lugar lo ha ocupado Pastora Soler, que ya tenía experiencia como invitada del programa.

La ganadora es... ¿Paula Koops o María Parrado?

Manel Fuentes ha creado mucha expectación al desvelar las dos últimas notas del público. Al final, Paula Koops se ha proclamado la ganadora de la octava gala de Tu cara me suena con la máxima nota posible: 24 puntos (12 del jurado y 12 del público). Su imitación de Raye ha convencido un poco más que la actuación de María Parrado, que ha quedado segunda con 22 puntos.

"Ha sido un hit este año. Tiene muchísimo trabajo de agilidad vocal, de memorizar...", ha comentado Chenoa sobre WHERE IS MY HUSBAND!. "Llevabas varias galas que te habías difuminado. Has vuelto a aparecer con todos los ingredientes que nos gustan de una imitación", ha añadido durante las puntuaciones ante las lágrimas de emoción de la concursante. "Ha habido muchos momentos en los que me he sentido supermediocre y lo he pasado un poquito mal", se ha sincerado Paula Koops sobre su paso por el concurso.

La ganadora ha entregado los 3.000 euros a la Fundación Española para la Prevención del Suicidio: "Me prometí a mí misma y le prometí a mi familia...", ha empezado diciendo muy emocionada. "Desde muy pequeña, he tenido que lidiar con el suicidio. Al final, hay muchísimas enfermedades mentales. Es superimportante cuidarse, pedir ayuda cuando se necesita y que se visibilicen como las enfermedades que sí que se ven. Para los que estéis sufriendo una depresión, os prometo que se sale. Para los familiares que hemos tenido que vivir esto, no están solos. Es un duelo terrible y no se lo deseo a nadie".

Clasificación de la Gala 8

1. Paula Koops - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. María Parrado - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. J Kbello - 20 (10 del jurado, 10 del público)

4. Cristina Castaño - 18 (9 del jurado, 9 del público)

5. Martín Savi - 15 (8 del jurado, 7 del público)

6. Sole Giménez - 15 (7 del jurado, 8 del público)

7. Aníbal Gómez - 10 (5 del jurado, 5 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 10 (6 del jurado, 4 del público)

9. Leonor Lavado - 10 (4 del jurado, 6 del público)

Clasificación general

Tras la octava gala, María Parrado recupera el liderato a solo un punto de diferencia de J Kbello. Por lo demás, el orden de la clasificación general se mantiene intacto.

1. María Parrado - 162 puntos

2. J Kbello - 161

3. Cristina Castaño - 155

4. Martín Savi - 140

5. Paula Koops - 134

6. Sole Giménez - 123

7. Aníbal Gómez - 99

8. Jesulín de Ubrique - 97

9. Leonor Lavado - 81

A quién imitarán en la Gala 9

Una noche más, el pulsador ha decidido a qué artista tendrá que imitar cada concursante en la próxima gala. Así, Leonor Lavado tendrá que hacer de la propia Paula Koops con un 'Training VIP', la misma casilla que le ha salido a Aníbal Gómez para imitar al mismísimo Jesulín de Ubrique. Además, Cristina Castaño invitará a un amigo para cantar por Luciano Pavarotti y Eurythmics.