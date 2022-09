Así suena el tema original de John Williams para 'Indiana Jones 5', que podría ser su última banda sonora

John Williams es una de las grandes leyendas de la música en el cine. Lleva más de 50 años siendo responsable de las bandas sonoras más importantes del séptimo arte: Star Wars, Superman o Harry Potter son algunas de las más conocidas.

Después de más de cinco décadas, Indiana Jones 5 podría ser la última película que lleve por banda sonora una de sus composiciones.

Así lo confesaba el propio Williams hace unos meses. Si esta era la última entrega con Harrison Ford como protagonista, igual él también debería retirarse. "En este momento estoy trabajando en 'Indiana Jones 5'. Creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ha anunciado que será su última película. Entonces, pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda", explicaba hace unos meses.

Sea como sea, la expectación por ver las nuevas aventuras de Indy están por las nubes. La primera imagen oficial de Harrison Ford en Indiana Jones 5 no ha hecho más que elevar el hype. El rodaje comenzó en verano de 2021 y se prevé que llegue a las salas de cine en verano de 2023.

Junto a Harrison Ford será protagonista la actriz Phoebe Waller-Bridge, para la que precisamente Williams ha escrito este Helena's Theme (su nombre en la ficción). Además, hay rumores que apuntan a que esta sustituirá a Ford en las futuras películas de la factoría Indiana Jones.

Phoebe Waller- Bridge y Harrison Ford // Getty

John Williams interpreta Helena's Teme, de Indiana Jones 5

Con permiso del director del film, James Mangold -que sustituye a Spielberg-, John Williams ha interpretado el tema que ha compuesto para el personaje femenino en su concierto Maestro of the Movies en Hollywood Bowl, donde la orquesta filarmónica de Londres tocó Helena's Teme.

El personaje de Helena, compañera de aventuras de Ford, lo asume la actriz Phoebe Waller-Bridge.

El compositor la describe como "una aventurera y también una mujer fatal". "Es muchas, muchas cosas. Tiene una música lírica como la de una vieja estrella de cine, a la que se parece, excepto que es joven, hermosa y maravillosa", añadió John Williams.

"[Estaba] charlando con nuestro maravilloso director, Jim Mangold, que es el hombre más fantástico, y la semana pasada, mientras grabábamos la música, Jim dijo: '¿Por qué no la tocas en el Bowl la semana que viene?' Yo dije: 'Bueno, Jim, la película no se estrena hasta el año que viene'. "¡Eso no importa! Tócala en el Bowl". Así que aquí está el tema de Phoebe", explicó el propio Williams ante este inesperado y repentino estreno más de seis meses antes de que Indiana Jones 5 se estrene en los cines.