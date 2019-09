La autopsia revela que la estrella infantil Mya-Lecia Naylor se ahorcó de manera accidental

Mya-Lecia Naylor, la actriz británica de 16 años que falleció el pasado mes de abril, murió por un suicidio accidental. Así lo confirma la autopsia del forense, que asegura que Mya no quería realmente quitarse la vida.

La joven fue encontrada ahorcada en una carpa anexa a su casa en South Norwood, Reino Unido. Murió poco después en el hospital. "De verdad creo que ella no quería hacerlo" , asegura su padre, Martin Naylor. La noche antes, sus padres la habían castigado por los malos resultados académicos. Sin embargo, sus progenitores aseguran que "era una niña feliz".

"A las 07:30 horas me levanté para ir a correr. Mía había salido del baño y me di cuenta de que no parecía feliz. Ella me empujó, al pasar, como hacen los adolescentes, y pensé que estaba de mal humor esa mañana", declaró su padre al forense Toby Watkin. "Pero ella no era una adolescente malhumorada en absoluto. Solía bromear acerca de estar de mal humor", explicó.

El forense explica la muerte como algo "accidental". "Esto significa que, aunque el paciente actuó deliberadamente, no tenía la intención de provocar su muerte. Mi conclusión es que Mya-Lecia murió en el Hospital Universitario de Croydon por una presión fatal en el cuello. Pero considero que no tenía la intención de quitarse la propia vida", se lee en el informe del forense. "Con toda probabilidad, creo que fue una muerte accidental", concluye.