Bárbara Rey se sincera sobre su relación con el Rey Juan Carlos: "Por supuesto que he estado en Zarzuela"

Cristo y Rey es una de las series del momento. El biopic sobre Ángel Cristo (Jaime Lorente) y Bárbara Rey (Belén Cuesta) habla con todos los detalles sobre el matrimonio entre el domador y la vedette, aunque una de las tramas que más ha sorprendido es la del romance secreto entre ella y el Rey Juan Carlos.

A pesar de que este proyecto tiene toques de ficción, la mayoría de lo que aparece es real, por lo que muchos espectadores se han sorprendido sobre los encuentros discretos de esta pareja.

Así se conocieron Bárbara Rey y Juan Carlos I

Bárbara Rey ha querido sincerarse sobre esta relación y ha concedido una entrevista para Vanity Fair, en la que ha desarrollado a la perfección su romance con el emérito.

Juan Carlos I la descubrió en la televisión y se interesó mucho por ella: "Él me vio en la tele y se prendó de mí, claro. Por supuesto. Fue así. Pero nos teníamos que conocer, ¿me entiendes?".

Sin embargo, ha desmentido que fuera Adolfo Suárez, el que los presentara. "Se presentó él mismo. Estaba emocionada, asustada, no tengo ni siquiera palabras para definirlo. Y evidentemente no voy a desvelar más, pero lo que sí digo claramente es que no me lo presentó Suárez. Yo con Adolfo Suárez no tenía ningún tipo de amistad. Ningún tipo de amistad, ¿eh? Y cuando digo ningún tipo... Otra cosa es que yo colaborara en la campaña de UCD", ha explicado.

En una de las escenas de la serie, el monarca va a buscar a Bárbara en moto y ella ha confirmado que esto es cierto y que lo hizo "en un par de ocasiones".

Ha asegurado que es verdad que fuera a Zarzuela: "¡Por supuesto que he estado en Zarzuela! Ahora, lo que no voy a aclarar es en qué condiciones".

Cuánto duró la relación de Bárbara Rey y Juan Carlos I

¿Había amor o era una relación basada en el sexo? La vedette ha aclarado que ella piensa que sí la quiso: "Sí. Lo que pasa es que... Era distinto. También hay que reconocer que su posición, ser quien era... Iba por temporadas. Yo creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no... Yo creo que en una temporada grande, sí. Pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa".

Pero ella tenía muy claros sus sentimientos hacia él: "Le he querido mucho. Lo que pasa que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa".

Esta relación, que duró entre 1975 hasta 1980, terminó cuando ella se casó con Ángel Cristo, sin embargo, no perdieron el contacto.

"Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso ¿eh? Y siempre tenía la consideración de preguntar por mi marido y por mis hijos. Alguna vez me decía que se acordaba de mí, ese tipo de cosas, pero yo le contestaba que tuviera cuidado y que no me dijera nada así porque... Había varios teléfonos en casa y los podías descolgar y escuchar. Pero personalmente no volví a verle", ha detallado.

Bárbara Rey // Gtres

Los supuestos chantajes de Bárbara Rey a Juan Carlos I

En 1994, Zarzuela recibió una llamada en la que decían que tenían imágenes en las que se veía que Juan Carlos I y Bárbara Rey en una actitud cariñosa y les pedían dinero para que no fueran publicadas. Todos los ojos miraron a la vedette y dicen los rumores que ella empezó a cobrar pagos millonarios.

Ella ha dado su versión y ha negado que esto fuera así, incidiendo en que no cobró nada de las arcas públicas: "No paran de mentir y de decir barbaridades, como que me han dado 600 millones de las arcas públicas. ¿Cómo que yo he vivido del dinero público? ¡Por favor! ¡Eso es tremendamente fuerte! ¡Tremendamente fuerte!".

Al final, ha zanjado el tema afirmando que está muy orgullosa de esta relación y guarda un buen recuerdo: "Era muy atractivo, estaba muy bien. Yo podría cantar la canción esa de Julio Iglesias: 'Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo'".

La serie cuenta muchos de los detalles sobre el romance entre el monarca y la vedette, muchos de ellos conocidos pero otros no tanto. Todavía quedan muchas historias secretas que pueden ver la luz.