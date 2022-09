Chanel desmiente su colaboración con Alejandro Sanz y adelanta cuántas canciones tiene ya de su disco

Chanel no ha dejado de acaparar éxitos este 2022.

La cantante, que acarició el pódium eurovisivo con su tercer puesto para España con SloMo, se encuentra grabando su primer disco. Así se lo ha revelado a Pablo Motos en su visita a El Hormiguero

"Llevo trabajando desde antes de Eurovisión para mi disco y para el single, muchísimo", ha confesado, asegurando que "las cosas de palacio van despacio" pero que está trabajando con gente "súper top" de la que está aprendiendo muchísimo.

"Es algo nuevo para mí. Estoy encontrando mi sonido y quiero sentirme a gusto y cómoda para ofrecerle lo mejor a mis fans y al público", ha continuado, anunciando que saldrá a la luz antes de Navidad.

Pablo Motos ha querido saber un poco más de este trabajo y le ha preguntado que cuántas canciones tiene terminadas. "Terminadas tengo una", ha confesado la artista.

Antes de hablar de este nuevo trabajo, la artista y el presentador han hablado de cómo afrontar la fama, incluso en aquellos momentos en que los ánimos no están muy altos.

"Una de las cosas a las que te tienes que adaptar cuando te haces famoso es a que digan noticias falsas de ti. Por ejemplo que vas a colaborar con Alejandro Sanz", le ha advertido Motos. "No, no es cierto... ¡De momento! ¡Alejandro!", ha gritado muy simpática Chanel, para luego ponerse más serie y confesar que al principio llevaba muy mal que salieran noticias que no son verdad.

"De hecho, hubo una noticia de que habían entrado en el camerino con una pistola a atracarme y eso es mentira. Y lo tuve que aclarar porque mi familia se asusta", ha añadido.

Elegida para cantar 'La estrella azul' de la película Pinocho

Chanel ha sido la elegida por Disney para cantar la versión en español de Wish Upon a Star, canción principal interpretada por Cynthia Erivo de la nueva película de acción real de Pinocho que en español se traduce como La estrella azul.

Para la artista tener esta oportunidad ha sido como un sueño. En sus propias palabras, ha sido "una sorpresa increíble". "Lo que he podido aportar es esa esencia del corazón, lo que te hace conectar con las personas es el canal con el que cantas. Es un tema que me ha hecho mucha ilusión hacer y me toca esa niña pequeña que tengo dentro. La he cantado con mucha técnica vocal porque no es una canción fácil, pero con el filtro desde el corazón y canalizando la letra", contó en una entrevista con Europa Press horas antes de su visita al programa de Pablo Motos.

"Lo he vivido como si tuviera, literal, 10 años. Tengo el 'hype' por las nubes", celebraba la cantante de 31 años, que de este modo se une a la larga lista de intérpretes que han puesto voz a la banda sonora de las aventuras del muñeco de madera con vida propia.

Sin embargo, esta no es su primera colaboración con Disney. Lo hizo antes metiéndose en la piel de una leona para el musical de El Rey León.