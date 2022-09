Cuándo sale el disco de Chanel: todo lo que se sabe hasta ahora del álbum y cuál es su posible título

Es un animal sobre el escenario, una diva de pies a cabeza. Chanel aterrizó en Turín para disputar Eurovisión 2022 sin saber que terminaría convertida no solo en una artista mayúscula, también en la heroína de todos los eurofans. Consiguió con SloMo el tercer puesto, el mejor resultado para España en el festival de la canción en los últimos 27 años.

Así, tras esta hazaña, todas miradas están puestas sobre su futuro profesional. Un disco es el proyecto que suena con más fuerza, y lo cierto es que ella misma lo ha confirmado. Ha estado en Miami grabando canciones y ha dejado pruebas en sus redes sociales. Junto a sus fotos y vídeos en el estudio, la hispanocubana siempre añade el hashtag #seviene, prueba de que hay novedades que están por venir.

Ocho temas grabados en Miami "y hay más"

Desde su paso por Eurovisión la cantante ha viajado en varias ocasiones a Miami. Lo ha hecho además acompañada de Leroy Sánchez, el compositor del tema que la elevó a los altares eurovisivos. En cuanto los fans la vieron al otro lado del charco comenzaron las especulaciones que ella misma confirmó poco después: tenía canciones debajo del brazo.

Fue el pasado 19 de julio en la presentación de la próxima edición Benidorm Fest —que contará con Mónica Naranjo como presentadora— la cantante pedía "paciencia" porque las cosas requieren su tiempo.

"A los chanelistas y a todo el mundo, (les pido) paciencia y queredme porque os prometo que estoy trabajando superfuerte y con un montón de amor para que lo que salga", dijo antes de subrayar que espera que el resultado "sea increíble". "Esas ocho canciones están ahí y hay más", aseguró antes de asegurar que lleva semanas "encerrada en el estudio trabajando como una loca". La artista comparaba entonces el compromiso que tiene con su trabajo con "cocinar poco a poco, como las abuelas, para que salga un puchero bien rico".

Chanel y Nacho Cano, durante la presentación del Benidorm Fest 2023. // EFE

Consciente de la presión a la que está sometida, Chanel añadió que estaba "con toda la dedicación, porque soy muy trabajadora y pienso que es importante hacer bien las cosas y estar segura artísticamente".

Este pasado fin de semana la cantante volvió a pedir paciencia a sus seguidores a través de una divertida rima. Promete que lo que está por venir es producto de meses de esfuerzo y dedicación. "Con calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo: Ya viene, ya llega. Solo un poco más baby espera. Que cuando te traiga mi ritmo ese fuego tekema tekema tekema. Fdo: La Reina, La Dura, por siempre.. Primera", dijo en Instagram a sus chanelistas.

Los rumores sobre el título y la fecha de estreno

Todo lo que rodea la fecha de estreno del álbum es un misterio. Mientras algunos seguidores apuntan a la Navidad como una fecha perfecta para estrenar música y posicionarse en las listas, otros miran con ganas a los primeros meses de 2023, cuando el fenómeno Chanel podría consolidarse todavía más con el estreno de su primer disco.

Sobre el título escogido para el primer álbum de la hispanocubana hay un rumor que suena con fuerza pero que no goza de confirmación oficial. Muchos eurofans especulan con que Chanel podría bautizar su primer disco con el nombre Agua, precisamente el "grito" que lleva a cabo en SloMo antes de iniciar la coreografía.

La representante española Chanel, en uno de los ensayos de Eurovisión 2022 // Gtresonline

Fuera de Malinche, el musical de Nacho Cano

Antes de que el Chanelazo se hiciese realidad, Chanel fichó para subirse a las tablas del musical Malinche este mes de septiembre bajo la dirección de Nacho Cano. Sin embargo, sus compromisos tras entrar en el podium eurovisivo la han obligado a apartarse de este proyecto para centrarse en su carrera musical en solitario. La nueva protagonista es la cantante mexicana Andrea Bayardo.

En diciembre de 2021, la compañía del ex de Mecano publicaba un avance en YouTube de la coreografía y el show que Chanel iba a llevar a cabo en Malinche.

¿Una colaboración con Alejandro Sanz?

Este mes de agosto saltaron las especulaciones sobre una posible colaboración entre Chanel y el cantante de Corazón Partío.

El artista de 53 años y la joven de 31 se dieron follow mutuo en Instagram y rápidamente comenzaron a sonar todas las alarmas.

Además, el hecho de que la cubana estuviese grabando en Miami con Na'vi, productor de Sanz y otros artistas como Danny Ocean o Ricky Martin, avivó todavía más los comentarios sobre un "Chanel feat Alejandro Sanz". Habrá que esperar para comprobar si los deseos de los fans se hacen realidad.

Canta 'La Estrella Azul', de la banda sonora de 'Pinocho'

Disney ha querido contar con Chanel para la banda sonora de la nueva película de acción real de la factoría, que este jueves día 8 estrena Pinocho en su plataforma audiovisual.

Chanel es la encargada de ponerle voz en castellano a La Estrella Azul, la canción principal del film. "Soy chica Disney", dijo, emocionada, en sus redes sociales. "A los 'haters' de las redes sociales les falta 100% respeto y tolerancia. En general, nos hace falta un poquito más de empatía, de comprensión y de amor. Es uno de los mensajes que le dice la Estrella Azul, el Hada Azul, a Pinocho. A pesar de ser un cuento antiguo, ahora, con esta nueva versión 'live action', ese mensaje sigue calando en la actualidad", decía en una entrevista con Europa Press sobre este proyecto.

"Lo he vivido, literal, como si tuviera 10 años", ha añadido antes de reconocer que no es una canción fácil pero que la ha interpretado "con mucha técnica vocal, mucha técnica vocal porque no es una canción fácil, pero con el filtro desde el corazón y canalizando la letra".