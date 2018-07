Chenoa y Cristina Pedroche, las víctimas de Paco Trump en Zapeando

Chenoa ha debutado como nueva colaboradora de Zapeando enfrentándose a Paco Trump , el primo español de Donald Trump . Pero no solo la cantante ha tenido un encontronazo con el déspota personaje, Cristina Pedroche también ha sufrido sus descalificaciones: "Usted se calla, que aquí las chachas mexicanas no hablan".

Por fin hemos podido ver a Chenoa debutando como colaboradora de Zapeando, pero no se lo han puesto nada fácil. La jurado de Tu Cara Me Suena confesaba estar muy nerviosa y expectante, y por si no tuviera bastante presión ha conocido a Paco Trump, el primo español de Donald Trump.

Igual de déspota que su primo, cuando Paco ha entrado en el plató enseguida se ha dado cuenta de la presencia de Chenoa: "¿Tenéis inmigrante nueva aquí?", a lo que la cantante le ha contestado con que tiene doble nacionalidad acompañada de una mueca de desagrado.

Pero Chenoa no ha sido la única víctima de Donald Trump, Cristina Pedroche también ha sufrido los comentarios de Paco Trump. Mientras mostraba su famoso muro y le decía a Frank Blanco que lo iba a pagar él, Cristina ha salido en su defensa diciéndole que no le diese ni un duro. "Usted se calla, que aquí las chachas mexicanas no hablan", le ha soltado Paco a la colaboradora. ¿Cómo acabará la historia con el primo del Presidente de los EEUU?