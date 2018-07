Chenoa y Manel Fuentes recrean la cobra de Bisbal antes de la quinta gala de 'Tu Cara Me Suena'

Después del momentazo que protagonizaron Chenoa y Bisbal durante el concierto de reencuentro en el Palau Sant Jordi, la cantante ha dejado claro que le daba poca importancia a "la cobra" que supuestamente le hizo David Bisbal mientras interpretaban el mítico tema 'Escondidos'. Tanto es así, que la cantante vuelve a reírse de sí misma (hace unos días nos sorprendía con su línea de ropa deportiva: "Yo no salgo más en chándal") y recrea el "momento cobra" junto al presentador de ' Tu Cara Me Suena ', Manel Fuentes , -otro que también anda corto de sentido del humor y que ha titulado el vídeo: 'TCMS: el reencuentro' . (¡Bravo! 👏)

La verdad es que más que una cobra, ¡esto parece un culebrón! Pero sin duda se agradece el buen sentido del humor entre tanta locura por si hubo o no hubo, si iba para pico, si era un beso en la mejilla, le limpiaba el carmín, le quitaba un punto negro... ¡Qué mareo! Por suerte, en los ensayos para la gala de 'Tu Cara Me Suena' hay muy buen humor y mucha complicidad, y Chenoa ha querido sacar a pasear su sentido del humor junto al Manel Fuentes, y han grabado este vídeo riéndose de "la cobra de Bisbal" bajo el título -muy bien buscado- 'TCMS: el reencuentro'. El presentador ha puesto además el texto en redes sociales: "Esta noche en Tu cara me suena alguien va a COBRAr". ¡¡Yo, desde luego, no me lo pierdo!!

