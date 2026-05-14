Christopher Nolan revela por qué Travis Scott forma parte del reparto de 'La Odisea'

Christopher Nolan en la CinemaCon 2026 / Travis Scott en la fiesta de los Oscar | Getty Images

Christopher Nolan se ha caracterizado siempre por ser un director innovador que ha creado obras de gran calado en la cultura popular, como pueden ser Origen, Interstellar, Dunkerque u Oppenheimer.

Ahora es el turno de La Odisea, una adaptación del poema épico de Homero que verá la luz en julio de 2026.

Desde un primer momento, su elenco fue aplaudido por la selección de grandes actores: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson o Charlize Theron, entre otros.

Sin embargo, la polémica explotó con la salida del tráiler, pues en él aparecía el rapero Travis Scott. A raíz de esta elección tan peculiar como parte del elenco, los usuarios en redes comenzaron a preguntarse el motivo.

Las declaraciones de Nolan

Ahora, tras días de silencio, el director se ha pronunciado en una entrevista concedida a Time.

"Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, algo análogo al rap", comentó.

Evidentemente, su respuesta ha despertado muchas críticas en redes, pues en ocasiones sus letras son obscenas o hablan de prácticas controvertidas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Nolan trabaja con Travis Scott, pues la canción The Plan formó parte de la banda sonora de Tenet.