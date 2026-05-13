Madonna estrenará un proyecto visual junto a su álbum 'Confessions II'

Madonna quiere hacer el estreno de su álbum Confessions II inolvidable, y qué mejor manera que llevándolo a la gran pantalla a través de un proyecto visual.

Madonna regresa al Festival de Tribeca para presentar el estreno mundial de Confessions II, un cortometraje visual sobre su nuevo proyecto musical.

Dirigida por David Toro y Solomon Chase, la película se basa en los seis primeros temas de su próximo álbum de estudio, continuación de su aclamado disco dance de 2005, Confessions on a Dance Floor. La película se estrenará el 5 de junio en el Beacon Theatre.

El proyecto visual "se despliega como una pieza única y continua, entrelazando secuencias musicales interconectadas en una experiencia cinematográfica inmersiva. Una película que da fisicalidad a la música, Confessions II vive en la tensión entre el control y la rendición, entre ser visto y desaparecer entre la multitud".

"Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno un thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico. Al igual que el álbum, difumina la distinción entre las pistas, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida", exponen.

Una película en la que transcurre una noche de fiesta

La película gira en torno a una noche de fiesta desastrosa, y a través de todo ello —la emboscada, la adoración, la persecución— todo conduce de nuevo al lugar sagrado: la pista de baile. Un complemento perfecto

"Confessions II es una experiencia inmersiva, provocadora y totalmente actual, a la vez que evoca la mitología de la vida nocturna que solo ella podría crear. Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a Madonna a Tribeca", explica la cofundadora del Festival de Tribeca, Jane Rosenthal.