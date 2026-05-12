Raye saltará de la música a la pantalla con su primer papel en cine

Raye explorará más vías artísticas, y se lanza a la actuación desde la película Lineage , un filme británico donde la artista tendrá un papel crucial para su carrera.

Raye está apuntando alto en su carrera. La británica está consiguiendo grandes éxitos en la música, pero la artista ahora busca hacerse un hueco en el mundo de la actuación con su primer papel oficial en cine.

La intérprete de WHERE IS MY HUSBAND!formará parte de la película británica Lineage, un esperado filme del cineasta Yann Demange y protagonizado por la actriz francesa

Según recoge Variety, se trata de un papel para Raye que promete ser decisivo para su carrera. Esta incursión en el reparto de la película supone el primer papel importante de la artista, pero ya hizo de ella misma en el filme Black Rabbit.

Sobre la película

Escrita por Enda Walsh, autor de Hunger, y basada en una historia de Demange, Lineage fue desarrollada por ambos durante los últimos dos años.

Ambientada en el Londres multicultural contemporáneo, la película sigue a Tariq, un hombre que reconstruye su vida tras salir de prisión y se esfuerza por forjarse un nuevo futuro para él y su hijo pequeño, Amine. Cuando su hermano le pide ayuda, Tariq se ve arrastrado de nuevo al submundo criminal londinense y a la peligrosa órbita de su madre, una jefa del crimen. Este reencuentro pone en peligro todo lo que ha construido, obligándolo a confrontar la lealtad a su familia y el legado de violencia que ha marcado su vida.